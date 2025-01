Miralles: “Tanquem una edició de Fitur molt fructífera que reforça a Castelló com a destinació turística de referència”

La regidora de Turisme, Arantxa Miralles, ha realitzat un balanç molt positiu de la presència de Castelló en la Fira Internacional de Turisme (Fitur), subratllant els assoliments aconseguits en la promoció de la ciutat com una destinació turística de referència. “Tanquem una edició de FITUR molt exitosa i fructífera, en la qual hem dut a terme més de quinze reunions estratègiques i una desena de presentacions en aquest aparador mundial per a mostrar els principals encants de Castelló i reforçar la nostra projecció turística”, ha destacat Miralles.

La delegació de Castelló ha aprofitat aquesta edició de Fitur per a presentar una oferta turística integral que abasta des de les platges i el turisme esportiu fins a la gastronomia, la cultura i les festes internacionals de la Magdalena. Segons Miralles, “aquests dies han servit per a posicionar a Castelló en el mapa del turisme nacional i internacional, potenciant les nostres fortaleses i buscant noves oportunitats de desenvolupament econòmic per a la ciutat”.

S'han mantingut reunions amb operadores turístiques per a analitzar i millorar els paquets oferits, trobades amb influencers per a ampliar la presència en xarxes socials i captar nous públics, així com amb empreses del sector per a explorar noves aliances i estratègies de promoció. Tot això amb el propòsit d'impulsar el desenvolupament i creixement del turisme a Castelló.

L'estand, un reclam de cinema

Durant la fira, l'estand de Castelló amb el lema ‘Castelló, basat en una història real’, ha sigut un dels grans protagonistes, atraient a milers de visitants. Aquest espai dinàmic i interactiu ha permés als assistents submergir-se en l'oferta turística de Castelló a través d'una narrativa cinematogràfica que posa en valor els paisatges, la gastronomia i les tradicions de la capital de la Plana. Entre les activitats destacades, s'han repartit caixes de crispetes personalitzades amb un imant de ceràmica de Castelló i un dolç típic elaborat pel Gremi de Forners, marxandatge exclusiu i s'ha sortejat una escapada per a dues persones, generant un record únic per als visitants.

Una de les reunions en Fitur. / Mediterráneo

Gastronomia i turisme cultural, pilars estratègics

La gastronomia de Castelló ha brillat amb llum pròpia en Fitur gràcies als showcookings organitzats pel Patronat de Turisme. La Tasca del Puerto i Casa Lola van elaborar un arròs a banda amb productes de la mar de Castelló, mentre que l'Escola d'Hostaleria i Turisme Costa de Azahar va mostrar la tradició culinària vinculada a les festes de la Magdalena.

En l'àmbit cultural, Castelló ha presentat la seua programació per a 2025 sota el lema ‘Cultura per a tots, durant tot l'any’. La regidora de Cultura, María España, va destacar la diversitat i continuïtat dels esdeveniments, que inclouen festivals, exposicions, concerts i activitats a l'aire lliure. En aquest any, a més, se celebra el centenari de la Banda Municipal de Castelló, amb 50 concerts i un programa especial d'homenatges que reforcen la posició de Castelló com una ciutat que viu per i per a la cultura.

Turisme esportiu: Castelló, capital de l'esport

El turisme esportiu ha sigut un altre dels punts forts de la promoció de Castelló en Fitur. La regidor d'Esports, Maica Hurtado, va destacar la importància de l'esport com a dinamitzador turístic, anunciant que Castelló acollirà prop de 200 esdeveniments esportius en 2025.

Un altre dels moments més rellevants que ha tingut lloc en el marc d'aquesta edició de Fitur ha sigut el lliurament del distintiu de ‘Active Running Cities’ a la ciutat de Castelló. Aquest reconeixement, entregat a l'alcaldessa Begoña Carrasco en la seu del Comité Olímpic Espanyol (COE) a Madrid, reafirma el compromís de Castelló amb la promoció de l'esport com a motor de transformació social. Es tracta d'una distinció atorgada per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i que consolida a Castelló com a referent en l'àmbit de l'atletisme i el running a nivell nacional i internacional.

Festes Internacionals de la Magdalena

Les festes de la Magdalena han sigut un dels grans protagonistes de la presència de Castelló en Fitur 2025, destacant-se com una icona cultural de la ciutat i un important reclam turístic a nivell internacional. En l'estand de Castelló, la GaiataInfantil de la Ciutat, que és la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’, ha brillat com a símbol d'aquestes festivitats, atraient a centenars de visitants que s'han fotografiat al costat d'ella i han mostrat gran interés en la història i tradicions de la Magdalena.

A més, una delegació de 70 representants de les festes va viatjar a Madrid per a promocionar el caràcter internacional de les celebracions. En aquest sentit, s'ha reforçat la projecció del Festival Internacional de Música de Festa, que l'any passat va reunir participants dels cinc continents. Al costat d'això, s'han distribuït més de 1.500 fullets promocionals, cintes i polseres de la Magdalena, així com rotllets i porcions de coca de taronja, gràcies al Gremi de Forners de Castelló, acostant el sabor i l'essència de la festa a Fitur.

Promoció de les platges amb Javier Santaolalla

La promoció de les platges de Castelló també ha sigut un dels eixos centrals en Fitur 2025 Amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme, l'Ajuntament ha presentat una àmplia oferta d'activitats i esdeveniments que posen en valor aquest entorn privilegiat. Entre elles, destaquen la nova edició del Festival del Vent.

Amb Santalolalla, a Fitur. / MEDITERRÁNEO

Altre de les grans fites promocionades en Fitur ha sigut l'eclipsi total de sol de 2026, que convertirà a Castelló en un lloc estratègic per a gaudir d'aquest esdeveniment astronòmic únic, així ho confirma el físic, enginyer i divulgador científic Javier Santaolalla, que va estar al costat de l'alcaldessa en la presentació de l'esdeveniment. “Durant els dies oberts al públic, moltes persones s'han acostat al nostre estand per a informar-se de l'eclipsi, la qual cosa demostra que anem pel bon camí en la nostra promoció. Aquest esdeveniment serà una gran oportunitat per a posicionar Castelló com un destí de referència i oferir experiències inoblidables als qui ens visiten”, ha destacat Miralles.