El PSPV exigeix a l'alcaldessa Carrasco que reivindique les infraestructures educatives que mereix Castelló

El PSPV de Castelló ha reclamat a l'alcaldessa, Begoña Carrasco, que aprofite la visita demà dimecres del director general d'Infraestructures Educatives de la Generalitat, José María Larena, “per a reivindicar les dotacions que es mereix la ciutat i que el Partit Popular, des que van accedir al govern tant en la Generalitat com a l'ajuntament, han deixat en un calaix”.

José Segura, regidor responsable de l'àrea educativa en el grup municipal socialista, i José Luis Lorenz, portaveu d'Educació del PSPV-PSOE en Les Corts, han recordat que l'anterior govern de l’Acord de Fadrell va elevar al govern autonòmic del Botànic en 2023 la necessitat d'actuar urgentment en els col•legis Antonio Armelles, Bisbe Climent, Cervantes, Sant Agustí i Carles Selma. A més, també es va deixar registrat el compromís d'iniciar reformes puntuals dels col•legis Soler i Godes i Jaume I, a més d'activar la construcció del nou institut Crèmor.

Al cap d'un any i mitjà del Govern del PP en la Generalitat i a l'Ajuntament de Castelló “no sabem res del futur de totes aquestes actuacions, la qual cosa demostra l'absolut abandó de Begoña Carrasco, més preocupada per defensar les sigles del seu partit que per donar la cara pels veïns i veïnes de Castelló”.

En la capital de la Plana, en data de hui, “només estan en marxa les obres dels centres d'educació infantil i primària Elcano i Mestre Canós, actuacions preparades, planificades i elaborades a través del Pla Edificant, que va ser una de les grans apostes dels anteriors governs de progrés”.

Obres

Tant José Luis Lorenz com José Segura han exigit per això a Begoña Carrasco que, “ja que demà es farà una passejada per les obres que es realitzen al Mestre Canós, projecte heretat del Partit Socialista, siga valent i li reclame a Larena totes les infraestructures educatives que el seu cap de files, el president del Ventorro, Carlos Mazón, ha eliminat”.

Per als representants socialistes, “és lamentable que Carrasco vaja a fer-se fotos en un projecte del Botànic i en les obres de manteniment de l'institut Ribalta, però siga incapaç de reclamar el que la comunitat educativa necessita de manera immediata”. Per a Lorenz i Segura, “les necessitats són urgents i és una falta d'honestedat no aprofitar per a visitar, per exemple, l'estat de col•legis com Cervantes o el Bisbe Climent, situats prop dels quals estan en obres i que li mostrarien la realitat de les mancances de la ciutat de Castelló”.