Compromís exigeix al PP que rectifique la seua deriva en matèria de recursos humans en Castelló

Compromís per Castelló ha presentat quatre iniciatives al pròxim Ple municipal per denunciar, per a exigir la rectificació de la gestió del Partit Popular en matèria de recursos humans, per a reprovar al regidor de comerç pels seus comentaris racistes, per a actuar contra els grups antiabortament que assetgen dones i reclamar la recuperació del Fons de Cooperació. Segons el portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, "el PP està acumulant irregularitats, favoritismes i pràctiques que posen en risc la imparcialitat i la transparència en la gestió pública.”

La primera de les mocions que figuren a l’ordre del dia reclama la repetició del procés de selecció de places de la Banda Municipal de Castelló, després de les nombroses irregularitats detectades en les proves pràctiques. "Hem vist com es vulnerava l'anonimat dels aspirants, com es permetia que membres del tribunal puntuaren sense haver estat presents en les proves, i com es generava una situació de desavantatge per a alguns candidats. Davant d'això, només hi ha una solució: repetir el procés amb garanties i amb un tribunal imparcial", ha explicat Garcia sobre la moció que signen conjuntament amb el PSOE.

En segon lloc, el ple votarà una una moció presentada pels valencianistes per exigir la reprovació del regidor de Comerç, Família i Infància, Alberto Vidal de Vox, després de la seua difusió de missatges racistes i d’odi a les xarxes socials. "És inacceptable que un càrrec públic fomente la xenofòbia i justifique l’expulsió de persones per motius religiosos. És moment que Begoña Carrasco decidisca si vol seguir emparant discursos d’odi dins del seu govern o si pensa actuar amb responsabilitat", ha afirmat Garcia. La moció també insta l’alcaldessa a retirar-li totes les competències al regidor de la formació d’ultradreta.

Finalment, Compromís exigeix al govern municipal que actue de manera contundent contra l’assetjament que estan patint les dones que accedeixen a clíniques d’interrupció voluntària de l’embaràs. "El PP no pot continuar permetent que a les portes d’una clínica es coaccione i s’intimide les dones que exerceixen un dret reconegut per la llei. L’Ajuntament té l’obligació de garantir la seguretat i la llibertat d’aquestes dones i, per tant, ha de mobilitzar la Policia Local i actuar davant aquestes pràctiques intolerables", ha assenyalat Garcia.

A més d’aquestes tres mocions, Compromís també va registrar una Declaració Institucional per exigir que la Diputació de Castelló restituïsca l'aportació al Fons de Cooperació Municipal, després que el govern provincial del Partit Popular decidira suprimir aquesta partida en els pressupostos de 2025, i que Begoña Carrasco va vetar. "Aquesta retallada suposa un colp a l'autonomia municipal i a la capacitat de l'Ajuntament de Castelló per prestar serveis essencials. No podem entendre que l'alcaldessa Carrasco es quede callada davant aquesta decisió, quan la ciutat està perdent més d'un milió d'euros que eren imprescindibles per garantir inversions i millores per als nostres barris", ha denunciat Garcia.