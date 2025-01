El Síndic de Greuges insta a Carrasco a facilitar al PSPV tota la informació sobre el repartiment de subvencions a les associacions

El Síndic de Greuges ha admés a tràmit la queixa registrada pel grup municipal socialista de Castelló en la qual es denunciava la falta de respostes del govern presidit per Begoña Carrasco sobre la concessió d'ajudes a associacions de la ciutat durant 2024.

La resolució del Síndic, notificada el 28 de gener, “és contundent perquè reprén a l'alcaldessa i li insta a facilitar tota la informació que hem exigit durant mesos des del Partit Socialista sobre el repartiment de les subvencions concedides a les associacions durant aquest passat any”, tal com destaca la portaveu del grup socialista, Patricia Puerta.

De fet, ja el 10 de desembre de 2024 el Síndic li va remetre a l'ajuntament un escrit exigint el citat informe, “però ha passat el mes legal de termini per a contestar i no l'han fet, la qual cosa ens demostra una vegada més la prepotència amb la qual governa el pacte de la vergonya PPVox”.

Ara, “el Síndic torna a donar-li de nou un mes, recordant-li per descomptat el deure legal que té Carrasco de col·laborar amb el Síndic de Greuges facilitant la informació sol·licitada i contestant a les recomanacions i suggeriments”. La persistència “en les actituds obstaculitzadores, que derive en un comportament hostil o sistemàticament entorpidor de les investigacions dutes a terme pel Síndic de Greuges, donarà lloc a un informe especial en el qual s'identificarà a les autoritats i al personal que siguen responsables”.

El grup municipal socialista ha sol·licitat reiteradament a l'equip de govern informació relativa a les subvencions municipals que reben les associacions degudament constituïdes. A través dels seus representants en la Comissió d'Estudi de Ciutadania, Participació i Seguretat Pública, ha sol·licitat fins a tres ocasions aquesta informació, en concret en les sessions de 29 d'abril, 15 de juliol i 21 d'octubre.

En l'última d'ella, a més de demanar el llistat de subvencions cobrades per les associacions, també es va sol·licitar un informe sobre aquelles entitats que havien sol·licitat i cobrat més de dues ajudes, aportant per a això tant les quanties com les àrees municipals des de les quals s'havien atorgat.

"Bloqueig absolut de la informació"

Davant el “bloqueig absolut de la informació” per part del govern municipal de Carrasco, “finalment traslladem la nostra queixa al Síndic de Greuges amb data 10 de desembre de 2024”. Aquesta institució va traslladar quasi de manera immediata, en concret el 12 de desembre, un requeriment a l'ajuntament perquè detallara com anava a facilitar la informació pública reclamada, “però el Síndic mai va arribar a rebre cap contestació.”

Per tal motiu, el Síndic de Greuges ha remés una resolució “que constata que el govern PPVox oculta informació, que es nega a explicar com reparteix les subvencions a les associacions i que ignora la seua obligació de contestar al Síndic, un reflex més del corró amb el qual governa la senyora Carrasco”. Patricia Puerta espera que en aquest nou termini d'un mes que li facilita l'organisme “siguen capaços d'evitar la taca que suposarà aparéixer en la llista negra del Síndic”.