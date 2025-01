Castelló homenajea al interventor Medall por su jubilación

La corporación municipal ha rendido este jueves un sentido homenaje al que ha sido interventor general del Ayuntamiento de Castelló, José Manuel Medall, durante los últimos 20 años y tras 34 años, seis meses y 11 días dedicados a los castellonenses. El salón de plenos, el lugar más emblemático de la ciudad, ha sido el escenario de este tributo que recibió un emocionado Medall rodeado de todos los concejales, sus compañeros, altos funcionarios y, por su supuesto, su querida familia encabezada por su adorada mujer, Nani, a quien definió como su «referente de toda la vida». Fue precisamente ella la que entregó una placa con el escudo de Castelló y una caricatura.

Los asistentes al homenaje se hicieron una foto de familia. / Mediterráneo

Tras asegurar que la jubilación le llega con un sentimiento «agridulce» en el que compagina la ilusión por el comienzo de una etapa nueva y la tristeza por dejar una «labor que me apasiona y por dejar a mis compañeros», José Manuel Medall definió su labor como «responsabilidad, soledad y toma de decisiones». Aún recordaba una frase que le dijeron en una de las instituciones en las que trabajó: «Señor Medall, si no tuviéramos problemas no necesitaríamos un interventor, busque la solución». «Mi objetivo siempre ha sido trabajar para garantizar la gestión de los fondos y cumplir con cada decisión que tenía repercusión en la ciudad», afirmó en el discurso donde en algún momento no pudo reprimir la emoción. Destacó el trabajo en equipo y les dio un último consejo a sus compañeros de Intervención: que sigan con el espíritu crítico, con la necesidad de debatir para mejorar y crecer.

«Me marcho orgulloso y agradecido»

La alcaldesa, Begoña Carrasco, destacó la «profesionalidad, rectitud y castellonerismo» del interventor al que definió como el «coraje que es la elegancia bajo presión». Le dio las gracias por su labor en nombre de los castellonenses y aseguró que se marcha con la satisfacción del deber cumplido y bien hecho». También le dedicaron unas palabras emotivas el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien le dio las gracias por su trabajo, la paciencia y la honestidad; al igual que hizo el edil de Vox Luciano Ferrer, quien lo definió como garante de la gestión política desde el punto de vista económico. La portavoz del PSOE, Patricia Puerta, destacó su «buen hacer y rectitud» y le deseó que disfrute de la nueva etapa. Tras las palabras del concejal del PP Juan Carlos Redondo destacando también su profesionalidad y su gran capacidad de trabajo, Medall se despidió bajo un fuerte y merecido aplauso por parte de los asistentes al acto. Pepe, que te vaya bonito.