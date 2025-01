Vídeo: Un concejal de Vox en Castelló compara el aborto con el Holocausto

El concejal de Vox del Ayuntamiento de Castelló y responsable del área de Familia, Alberto Vidal, ha defendido este jueves en el pleno el derecho a la vida y se ha mostrado contrario al aborto durante su intervención en contra de la moción de Compromís que abogaba en contra del acoso a las mujeres angte las clínicas de interrupción del embarazo en la ciudad de Castelló y que finalmente ha sido vetada por el PP y los concejales de la formación de Abascal.

"Normalmente, las personas acudimos a la oración para rogar por asuntos de gran importancia en nuestras vidas o en las vidas de los demás. ¿Por qué rezan las personas de 40 días por la vida? Por las mujeres que sufren el drama del aborto. Voy a dar tres argumentos de por qué el aborto no es algo natural, sino antinatural e inhumano. Un argumento filosófico-científico, un argumento social y un argumento personal", ha dicho Vidal, quien ha destacado que no quería que esta intervención no fuera un ataque a nadie, "sino un debate propiamente dicho con argumentos".

Desde el argumento filosófico-científico "podemos afirmar que un ser humano es tal por el simple hecho de ser, sin depender de sus capacidades físicas o intelectuales. Lo que de verdad hace humano al ser humano es la propia acción de ser, una acción totalmente involuntaria que comienza con la aparición de un código genético nuevo, único e irrepetible en el momento mismo de la fecundación. La eliminación de un embrión, es la eliminación de la posibilidades vitales de ese ser, es decir, de un ser humano en su totalidad (al igual que cuando muere un niño no solamente muere todo lo que ha vivido, sino todo lo que podría haber vivido)". Vidal, enseñando a los asistentes una pequeña figura de un feto de nueve semanas, ha preguntado: ¿lo aplastaríais?: "Miles de personitas de este tamaño son asesinadas legalmente en nuestro país, igual que eran asesinados legalmente los judíos en los campos de concentración. La falta de empatía, no disminuye la gravedad moral de esta eliminación", ha manifestado.

Tres vecinos de Castelló en el pleno de este jueves, con rosarios. / MEDITERRÁNEO

"El aborto, hoy en día no es una elección libre"

Según el concejal de Vox, el argumento social contra el aborto consiste en que la verdadera libertad de elección para las mujeres solo existiría cuando ambas opciones —tener un hijo o abortar— estuvieran en pie de igualdad. "Hoy en día, el aborto no es una elección libre, sino una salida obligada para muchas mujeres debido a presiones económicas (falta de recursos), familiares (no aceptación de la situación o miedo al rechazo), laborales (amenazas de despido), médicas (tener un hijo enfermo es inconcebible, el aborto es la nueva eugenesia) y, en ocasiones, por falta de apoyo del padre (una posición verdaderamente machista). Díganle a una mujer embarazada que le apoyan en caso de que decida seguir adelante con su embarazo, díganle que le proveerán de los recursos económicos que necesite, díganle que no va a perder su trabajo, díganle que no se tiene que preocupar por lo que digan amigos, familia o su novio machista. Entonces déjenla elegir, y es seguro que no elegirá el aborto. Pues el aborto es una opción impuesta por desigualdades sociales y económicas. Es, en definitiva, elcontrol demográfico que propone el sistema neocapitalista, alimentado además por el individualismo radical", ha continuado.

Pequeña figurita de un feto de nueve semanas que ha mostrado Vidal en el pleno. / MEDITERRÁNEO

El tercer argumento "es personal, porque el aborto es un drama que afecta a las mujeres, pues que va en contra del instinto natural de la maternidad. Primero es el drama deversesola,sin apoyo de nadie, en la calle despedida, sin recursos para criar a su hijo o presionada por amigos, familia o pareja. Al salir del abortorio, viene el segundo drama, pues nadie habla de los traumas postaborto, nadie habla de las noches sin dormir que genera negar el propio instinto natural", ha reiterado el concejal.

Propuesta en el cementerio

Finalmente, desde Vox "queremos hacer ver que la persona humana lo es desde su concepción hasta su muerte natural. Por ello, nuestro partido va a proponer la creación de un lugar en el cementerio de Castellón para las personas no nacidas, para su recuerdo y para depositar sus restos. Esto es una necesidad, pues ahora mismo los castellonenses tienen que ir hasta Torrent para depositar a los difuntos no nacidos y son muchos los familiares que solicitan un lugar en nuestro campo santo".