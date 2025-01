Compromís vol un Bicicas sense exclusions i per a garantir un servei accessible per a tots els castellonencs

El grup municipal de Compromís per Castelló ha presentat una sèrie d’al•legacions al nou Reglament del servei municipal de préstec de bicicletes (Bicicas) aprovat pel govern del Partit Popular. La coalició valencianista es va reunir amb l’associació Castelló en Bici per a preparar una al•legació a un reglament que consideren que resta drets als usuaris i desincentiva l'ús de la mobilitat sostenible. Des de la formació denunciuen que la normativa impulsada pel PP restringeix l’accés a aquest servei públic, imposant requisits innecessaris com l’obligació de disposar d’un smartphone amb dades mòbils i bateria carregada per a poder utilitzar les bicicletes.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia, ha criticat durament aquests canvis: "El PP està convertint Bicicas en un servei excloent, quan hauria de ser una eina per fomentar la mobilitat sostenible i accessible per a tota la ciutadania. No pot ser que qui no tinga un smartphone o qui, per qualsevol motiu, no en vulga tindre, es quede fora del servei. A més, si un dia algú es queda sense bateria, senzillament no podrà utilitzar Bicicas. És un despropòsit."

Compromís denuncia que el Partit Popular ha eliminat el telèfon d’atenció als usuaris, que abans permetia comunicar problemes immediats amb el servei. "No entenem per què es redueixen drets als usuaris quan l’objectiu hauria de ser facilitar-los el servei", ha apuntat Garcia.

Entre altres propostes, Compromís reclama que es mantinga la possibilitat d’utilitzar Bicicas amb la targeta Mobilis o la targeta ciutadana de Castelló, opcions que l’anterior reglament contemplava però que ara han desaparegut sense cap justificació. Segons Garcia, "no té sentit que l’Ajuntament impulse la targeta ciutadana com una eina per accedir als serveis municipals i, al mateix temps, la deixe fora d’un servei tan important com Bicicas."

D’altra banda, la coalició valencianista també ha mostrat la seua preocupació per la reducció del temps d’ús de les bicicletes, una mesura que pot afectar tant els desplaçaments quotidians com els trajectes més llargs o d’ús recreatiu. "No hi ha cap justificació tècnica per reduir el temps de préstec de les bicicletes. Aquesta limitació només perjudicarà els usuaris i farà que el Bicicas siga menys útil i eficient," ha assenyalat Garcia.

Més propostes

Una altra de les propostes de Compromís és que els joves de 14 anys puguen utilitzar Bicicas amb autorització parental, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible entre els més joves. Aquesta mesura, segons Garcia, "és essencial per incentivar hàbits saludables i sostenibles entre els adolescents i evitar que el servei quede restringit a un segment reduït de la població." A més, els valencianistes han alertat sobre l’exigència de geolocalització obligatòria per a poder utilitzar el servei, una mesura que Garcia considera innecessària i excessiva. "L’Ajuntament no ha d’obligar ningú a compartir la seua ubicació per poder agafar una bicicleta. Aquest control és totalment innecessari i només serveix per burocratitzar un servei que hauria de ser senzill i àgil," ha afegit.

Finalment, la formació valencianista ha reclamat que les sancions per infraccions en l’ús de Bicicas siguen més proporcionades, ja que considera que les penalitzacions previstes pel nou reglament són excessives i poden desincentivar l’ús del servei. Garcia ha insistit que Bicicas ha de continuar sent un servei públic accessible i que les noves restriccions imposades pel PP contradiuen les polítiques municipals de lluita contra la bretxa digital i de promoció de la mobilitat sostenible. "No té cap sentit que l’Ajuntament impulse campanyes per reduir la bretxa digital i, al mateix temps, imposen barreres tecnològiques per accedir a Bicicas. Aquesta contradicció demostra una absoluta manca de planificació per part del govern municipal," ha conclòs el portaveu. Per tot això, Compromís exigeix que el PP rectifique el reglament i accepte les al•legacions presentades per garantir que Bicicas continue sent un servei públic accessible, inclusiu i eficient per a tota la ciutadania.