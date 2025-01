El PSPV de Castelló exigeix el cessament de Vidal (Vox) per comparar l'avortament amb l'assassinat de jueus en els camps de concentració

La portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló, Patricia Puerta, ha exigit aquest divendres a l'alcaldessa, Begoña Carrasco, el “cessament fulminant” del seu regidor de Família i Infància, Alberto Vidal, “després de les barbaritats que va dir en el ple ordinari d'ahir, on va ser capaç de comparar el dret a l'avortament de la dona amb l'extermini dels jueus en els camps de concentració nazis”.

Puerta assenyala que a Castelló, amb el govern municipal en mans de PP i Vox, “assistim de manera periòdica a espectacles vergonyosos, amb discursos d'odi i xenòfobs que tenen sempre el beneplàcit de l'alcaldessa, que ha sigut capaç de convertir l'ajuntament en un autèntic altaveu per als atacs als immigrants, per a negar la violència masclista i, ara, per a posar en qüestió un dret de la dona com és l'avortament”.

Figureta que va mostrar Vidal de nou setmanes de vida al ple. / MEDITERRÁNEO

La polèmica va sorgir ahir en el debat d'una moció del grup Compromís, secundada pel Partit Socialista, per a condemnar l'assetjament a les dones que acudeixen a les clíniques d'interrupció de l'embaràs a la ciutat de Castelló. En la seua intervenció, el regidor de Vox, Alberto Vidal, mostrant la figura d'un fetus, va arribar a expressar que "milers de ‘personitas’ d'aquesta grandària són assassinades legalment al nostre país, igual que eren assassinats legalment els jueus en els camps de concentració”.

Per a la portaveu socialista, “Alberto Vidal ha travessat una línia intolerable, faltant el respecte a la memòria de les víctimes de l'Holocaust i posant en qüestió un dret fonamental de la dona que li permet decidir lliurement sobre els seus propis cossos”. Tal com subratlla Patricia Puerta, “la maternitat és una opció, no una obligació, i en aquest tema no caben més manipulacions ni discursos d'odi”.

Des del Partit Socialista “defensarem sempre un avortament lliure, segur i gratuït i treballarem per a garantir la llibertat i la dignitat de totes les dones enfront dels atacs de l'extrema dreta, dels quals són còmplices els representants del Partit Popular si la senyora Carrasco no actua amb contundència i destitueix immediatament a Alberto Vidal”.