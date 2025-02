Compromís denuncia els intents del PP de retallar el Pla Barris i eliminar la instal·lació d’ascensors

Compromís per Castelló ha denunciat que el govern municipal de Begoña Carrasco està intentant retallar el Pla Barris, un projecte impulsat pel govern progressista anterior que compta amb 10 milions d’euros d’inversió europea per a rehabilitar 594 habitatges en barris vulnerables de la ciutat. Aquestes actuacions tenen com a objectius principals la millora de l’eficiència energètica, la seguretat estructural i la instal·lació d’ascensors per garantir l’accessibilitat dels edificis.

Ignasi Garcia, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, ha assenyalat que el govern municipal està posant en risc els fons europeus en voler eliminar la instal·lació d’ascensors de les actuacions previstes. “Begoña Carrasco va intentar enganyar les 594 famílies beneficiàries del Pla Barris dient-los que l’anterior govern no volia assumir totes les despeses i que ella sí. Ara, no només no vol assumir-les, sinó que pretén eliminar els ascensors i reduir les millores d’accessibilitat”, ha denunciat Garcia.

El projecte del Pla Barris es va desenvolupar a partir de l’informe ARRU (Àrees de Regeneració i Renovació Urbana), inclòs en la planificació urbanística del Pla General, i deixava clar que es dotaria els edificis de millores en accessibilitat, incloent-hi la instal·lació d’ascensors. No obstant això, el Partit Popular ha optat per negociar retallades en el pla, argumentant que aquests elements no estaven previstos, una afirmació que Compromís qualifica de “falsa i perillosa per als fons europeus”.

A més, Garcia ha criticat que el govern municipal tinga paralitzades altres actuacions urbanístiques essencials, com les previstes a l’Avinguda de Caputxins i el carrer Osca, amb l’excusa de l’increment dels costos. “El que no volen fer és posar més recursos per garantir habitatges dignes a les persones amb més necessitats de Castelló. Prefereixen deixar en l’aire la rehabilitació d’edificis socials abans que assumir la responsabilitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania”, ha afegit el portaveu de Compromís.

Finalment, la coalició ha advertit que renunciar als compromisos adquirits en la sol·licitud de fons europeus podria provocar un greu perjudici econòmic per a l’Ajuntament. “Si presentes un projecte i després no el compleixes, pots perdre el finançament europeu i obligar la ciutat a fer front a un problema encara més gran”, ha explicat Garcia.

Compromís exigeix al govern municipal que garantisca la totalitat de les actuacions previstes en el Pla Barris, especialment la instal·lació d’ascensors, i que no pose en risc la inversió europea per la seua gestió negligent. “Els barris de Castelló mereixen millores reals, no retallades i excuses del PP”, ha conclòs Garcia.