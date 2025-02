Gaiata 16: Rafalafena evoca ‘Los juegos del hambre’ en honor a Aida i Yulia

Com si una película de la saga Los juegos del hambre es tractara, la gaiata 16 Rafalafena va exaltar a la seua comissió en la nit de la festa plena castellonera al Palau, i, en especial, retre honors a les seues màximes representants per a les festes de la Magdalena 2025, Aida Vlaicu Estreda i Yulia Nieto Capdevila. Amb la banda sonora de fons, es va iniciar la gala amb els 19 concursants, un per sector de Castelló: Per l’1 César Tirado; el 2, Rafael Prada; el 3, Toni Suárez; el 4, Alejandro Miranda; el 5, Elena Alegre; el 6, Juan Cabello; el 7, Irene Íñiguez; el 8, Raúl Bayo; el 9, Sandra Cabeza; el 10, Julen Robles; l’11., Miguel Ángel Rubio; el 12, Miguel Valerino; el 13, Andrea Leva; el 14, Daniel Martí; el 15, Natalia Querol; el 17, Hugo Gómez; el 18, Ana Peláez; i el 19, María José Monfort.

La tradició festera va ensenyorir-se al escenari amb l’entrada dels portsestendards, Julia Capdevila i Dessiré Olmedo, seguides de les col·laboradores Vanessa Olmedo, Lucía Miralles i Sergio Moya.

Benvinguda a les representants

Al crit de Sinsajo, cada una de les proves va donar pas al president de la gaiata, José María Nieto Revenga, per a rebre a les màximes representants de les festes del 2025, Aida Vlaicu, que va impossar la banda a la seua dama d’honor, la seua germana Andrea Vlaicu, acompanyada per Sergio Gil, a la que va posar també l’agulla, en un dels moments més emocionants per a tot el públic. La madrina infantil, Yulia Nieto, va acompanyar també amb gran il·lussió a la madrina d’honor infantil, la seua germana, Lourdes Nieto amb música magdalenera, seguida de les dames d’honor infantils Candela Badenes, acompanyada d’Eiden Olmedo; i l’acompanyant, Víctor Solá, amb sa mare, Vanesa Olmedo. Ismael Sebastiá, president del Club Bisontes Playas de Castelló, va rebre el títol de Rafalafer 2025.