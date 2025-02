Compromís critica la gestió de residus de Castelló: "Dupliquen impostos i no milloren res"

Paraula incomplida. Compromís per Castelló denuncia la decisió del govern municipal del PP de no incloure en el seu Pla Normatiu per a 2025 el desenvolupament d’una nova ordenança de neteja i residus, tot i que aquest canvi era una necessitat ja identificada en la passada legislatura i comptava amb un procediment iniciat per a la seua elaboració.

Segons el portaveu de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, aquesta paralització suposa una deixadesa de funcions greu en un moment en què l’única acció del PP en matèria de residus ha estat duplicar la taxa que paguen els veïns i veïnes.

"És inadmissible"

"És inadmissible que, mentre el Partit Popular fa pagar més a la ciutadania, no faça res per millorar l’eficiència del sistema de recollida ni per establir mecanismes que permeten reduir el cost per a empreses, autònoms i comerços.

Nosaltres vam iniciar un procés per redactar una nova ordenança, i el PP l’ha frenat sense cap justificació. Senzillament, han decidit no fer res i carregar sobre la gent la seua mala gestió", ha criticat Garcia.

El Pla Normatiu aprovat pel govern municipal estableix les ordenances, estatuts i reglaments que es desenvoluparan al llarg de l’any. L’any 2024 ja no es va incloure la nova ordenança de residus i, segons Compromís, ara en 2025 el PP continua sense cap intenció d’impulsar-la, malgrat que l’anterior govern ja va iniciar la consulta prèvia per recollir aportacions de la ciutadania.

Necessitat d'una nova ordenança

Garcia ha recordat que Compromís va presentar i va aconseguir aprovar al Ple una moció sobre Fiscalitat Verda en matèria de residus, que incloïa la necessitat de crear una nova ordenança. Tot i això, el PP no ha fet cap pas en aquesta direcció, i això suposa un bloqueig injustificat d’una eina fonamental per a una millor gestió de residus. "Ens trobem amb la sorpresa —i la indignació— que el PP ignora fins i tot els acords plenaris i continua sense fer res per solucionar el problema. Només sap pujar la taxa de residus i, a més, menteix a la ciutadania dient que la culpa és d'altres, quan l’únic que ha fet és inacció i propaganda," ha lamentat el portaveu valencianista.

Compromís ha destacat que una ordenança de residus ben estructurada podria incloure mesures que beneficiarien als petits comerços, autònoms i indústries. Per exemple, es podrien establir bonificacions per a aquelles empreses que gestionaren adequadament els seus residus i compliren certificacions ambientals com el Zero Waste. Això incentivaria la reducció de residus, abaixaria els costos de tractament per a l’Ajuntament i, en conseqüència, també reduiria la pressió fiscal sobre la ciutadania.

"El PP no ha fet res"

"Però, en lloc d’això, el PP ha decidit no fer res, no regular, no incentivar pràctiques més sostenibles i, en canvi, ha optat per duplicar la taxa i ajornar les suposades bonificacions fins al 2026. És una irresponsabilitat absoluta que demostra que no tenen cap pla més enllà de fer anuncis buits de contingut", ha insistit Garcia.

Finalment, el portaveu ha recordat que Compromís ha estat l’únic grup polític que ha presentat al·legacions a la proposta d’ordenances fiscals en matèria de residus. "Som els únics que ens preocupem perquè les coses es facen bé i perquè la fiscalitat siga justa. El PP sap quin és el camí, però no està fent la feina que li toca, i la ciutadania és qui ho acaba pagant", ha conclòs Garcia.