La capella de 'Les Tres Caigudes' de Castelló es reubica al centre de Forn del Pla

Nova denominació per a la pasarel·la peatonal del Forn del Pla, en la confluència dels carrers Sant Roc i Sant Fèlix, que passarà a dir-se "carreró de Les tres Caigudes". Ho ha anunciat avui el regidor d'Urbanisme, Segio Toledo, al avançar que "donarem major rellevància a la capella on es realitza el tradicional acte de ‘ Les Tres Caigudes’ per a dignificar-la i donar-li el lloc que mereix aquest acte tan tradicional per als castellonencs i que és senya d'identitat”.

Toledo ha explicat que “s'ha eixamplat el carrer San Roc, així com la Plaça Forn del Pla ha sigut remodelada dotant a tota aquesta zona de major amplitud, per aquesta raó, s'ha considerat traslladar la capella i situar-la en el centre del parc, on hi ha un pas per als vianants que ara tindrà nou nom”, explica.

L'edil ha declarat que el trasllat de la capella està en tot moment coordinat amb la Confraria de la Puríssima Sang, a la qual pertany la capella, amb la col·laboració del Germà Major de la Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús, Miguel Ángel Mulet.

Llest per a la setmana gran

“Amb aquesta nova ubicació es dotarà a la capella de la importància que mereix i estarà tot llest per a la celebració de les nostres festes fundacionals” assevera l'edil, qui ha destacat que “és un acte que té lloc precisament el dia de la Magdalena, el tercer diumenge de Quaresma, quan es produeix la trobada entre els confrares i les persones que estan baixant de la romeria, moment en què es realitza l'acte de veneració de la Creu i es fan les reverències”.

Les obres avancen

Les labors d'adequació i remodelació dels carrers del centre de la ciutat amb motiu de la implantació de la Zona de Baixes Emissions, a la qual han d'adherir-se totes les ciutats de més de 50.000 habitants, continuen avançant condicionant els barris amb nou mobiliari urbà, més zones verdes en pro de garantir major sostenibilitat i reduir les emissions, així com amb la instal·lació de parcs i zones de jocs infantils i millores en mobilitat i accessibilitat.

És el cas del carrer San Roc que ja encara la seua recta final, amb la col·locació de travesses per a les zones verdes, juntament amb la col·locació dels escocells en els arbres i la instal·lació de les plaques de senyalètica.

Jardineres noves per Sant Blai

En un altre ordre d'assumptes, el regidor d'Urbanisme ha donat compte de l'estat del carrer Sant Blai, que aquesta setmana és l'epicentre dels actes en honor al sant, un dels patrons de la ciutat, la celebració de la qual té lloc del 2 al 5 de febrer.

“S'han col·locat les jardineres amb les plantacions i s'ha procedit a la revisió de l'enllumenat, de manera que tot està llest, tal com ens vam comprometre amb els veïns, i el carrer Sant Blai lluirà durant la seua setmana gran”, declara Toledo

La Zona de Baixes Emissions és una actuació emmarcada en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb els fons europeus Next Generation