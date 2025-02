Compromís evidencia la "manipulació del PP" del desallotjament d'habitatge social a Castelló

Compromís ha denunciat la manipulació i falsedats del Partit Popular en matèria d’habitatge després de les afirmacions falses del portaveu de govern, Vicent Sales, sobre els desallotjaments d’habitatges socials. Segons el portaveu de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, el govern de Begoña Carrasco ha tornat a fer un ús partidista de la informació per ocultar la seua absoluta inacció en aquest àmbit.

"L’anunci del senyor Sales sobre la desocupació de 70 habitatges socials i la seua imminent redistribució és senzillament fals. En la comissió informativa han hagut de reconéixer que no tenen cap llistat d’aquests habitatges i que, per tant, no han fet cap desallotjament ni han assignat noves vivendes. És propaganda buida, mentre centenars de famílies de Castelló viuen una situació crítica per la falta d’accés a un habitatge digne", ha denunciat Garcia.

"El PP va mentir"

A més, el portaveu de Compromís ha recordat que el Partit Popular també va mentir sobre la construcció de nous habitatges socials. Fa uns mesos, el senyor Sales va assegurar que s’havien construït 121 nous habitatges socials a Castelló, però la realitat és que no hi ha cap edifici, només un solar buit.

"És indignant que el PP s’atrevisca a fer afirmacions totalment falses per intentar aparentar una gestió que no existeix. No han fet res per ampliar el parc públic d’habitatge ni tenen cap pla per revertir la crisi habitacional a la nostra ciutat", ha assenyalat Garcia.

Falta compromís amb els barris

Compromís també ha denunciat la falta de compromís del PP amb el Pla de Barris. L’alcaldessa Begoña Carrasco va anunciar que el seu govern assumiria la totalitat del cost de la reforma dels habitatges socials inclosos en aquest pla, després d’haver acusat l’anterior govern de no voler executar-lo. "Ara sabem que això també era mentida. No només no estan assumint tot el cost, sinó que estan intentant retallar les reformes previstes. Una altra falsedat més que demostra que el PP no té cap política d’habitatge i que l’únic que fan és enganyar a la ciutadania", ha criticat Garcia.

La formació valencianista ha insistit que Castelló és una de les ciutats on més ha augmentat el preu de l’habitatge, tant en compra com en lloguer, i que la inacció del PP només agreuja aquesta situació. "Ni tenen una política d’habitatge social ni impulsen mesures per contenir l’augment de preus. La seua única resposta és la propaganda i la manipulació. Castelló necessita polítiques valentes per garantir el dret a l’habitatge, no mentides i titulars buits", ha conclòs Garcia.