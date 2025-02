Ja hi ha data per a l'encierro de bous cerrils al Grau de Castelló

Primera reunió de la Comissió del Bou de les festes de Sant Pere 2025 amb l'Ajuntament. La tinenta alcalde del Grau, Ester Giner, ha citat aquest dimarts als membres de la comissió taurina, amb el seu representant, Daniel Belloví, al capdavant, per començar a fixar detalls de les celebracions marineres del districte marítim de la capital, que enguany es celebrarán del 27 de juny al 6 de juliol.

L'edila, a fi de garantir la seguretat dels esdeveniments programats especialment el “encierro” de bous i perfilar de forma coordinada la seguretat i infraestructura de l'esdeveniment, ha plantejat "un Pla de Seguretat en el qual es detallarà i es visibilitzarà la ubicació dels medis sanitaris i de seguretat que es distribueixen al llarg de tot el recorregut”.

Un pla per a un esdeveniment que aquest 2025 serà el dia 28, la vespra del patró Sant Pere i que, donada “la complexitat de l'esdeveniment i l'afició que hi ha als festejos taurins és important". Giner ha anunciat que els cerrils procedeixen de la prestigiosa Ramaderia El Pilar.

Sant Pere multitudinari

Així doncs, l'edil ha recordat que “les festes de Sant Pere són multitudinàries, venen persones de diferents municipis de tota la província, especialment als esdeveniments taurins, per la qual cosa el nostre principal objectiu és seguir amb aquesta tradició de més de 60 anys, però amb totes les garanties” destaca.

En aquesta línia, l'edil ha posat en valor el treball desinteressat i voluntari que realitzen els col·lectius festers del Grau, tant la Comissió de Festes de Sant Pere com la comissió taurina, en pro de garantir una setmana memorable que conjugue les senyes d'identitat del Grau, la cultura i les tradicions.

Infraestructures renovades

L'edil també ha informat que en la reunió s'ha abordat el referent a les infraestructures i la importància de valorar les que ja es disposen i avaluar les possibles necessitats.

Cal destacar que en els festejos taurins de 2024 va haver-hi novetats en aquest sentit com són els 40 metres lineals de noves barreres de ferro, que van ser elaborades per les brigades municipals i també es van realitzar dos nous ancoratges per als pilons de embolar als bous.

"Amb aquestes accions vam donar resposta a les reivindicacions que durant molts anys s'havien realitzat els aficionats als bous. Continuem escoltant proposades per a estudiar la viabilitat d'incorporar-les en les festes d'enguany”, conclou l'edil.