Lío en Vox por la comparación de Vidal del aborto con el holocausto

Las afirmaciones del concejal de Familia y Comercio en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, en el último pleno municipal, en las que comparó el aborto con el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, han provocado, no solo la petición de su cese inmediato por parte de la oposición, sino voces discordantes en el seno de las siglas de ultraderecha en la capital.

Qué dijo Vidal "Miles de personas son asesinados legalmente, igual que era legal eliminar judíos durante la Segunda Guerra Mundial", dijo el concejal de Vox Alberto Vidal para justificar su rechazo a la moción de Compromís que pedía la adopción de medidas para evitar el "acoso" a mujeres ante las clínicas de interrupción del embarazo en la ciudad. "El aborto está matando personas y las mujeres que abortan tienen necesidades, y si les pesa en la conciencia que haya gente rezando frente a las clínicas, igual es porque no la tienen tranquila. Las personas que rezan hacen bien en hacerlo y en apoyar a las mujeres que sufren este drama", resaltó Vidal para justificar el acoso ante las clínicas donde se practican la interrupción del embarazo.

Bronca interna

La número 5 en la lista municipal de Vox en las últimas elecciones, y coordinadora del partido en el Grau, Samanta Castillo, expresó el martes por la tarde, en un chat de Whatsapp de la junta del distrito marítimo, la voluntad de «dejar el partido al no compartir las declaraciones" de su "compañero Alberto Vidal». Según ha podido saber este periódico, señaló: «No me representa para nada lo dicho», y dijo que «dejaba Vox, así como las juntas y el consejo donde representa a la formación» en la ciudad.

No se va

No obstante, ayer, fuentes del partido en la capital aseguraron a Mediterráneo que, «finalmente, y tras hablar con el número 1, Antonio Ortolá, no se va del partido. Discrepa de las palabras que utilizó Vidal, pero no se va de Vox».