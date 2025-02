Estos son los pregoneros de la Magdalena 2025

Secret desvetllat. Amb "molta sorpresa", l'alcaldessa ha felicitat als dos representants, el ‘sequier major’, serà representat per Vicente Marzá Miralles i el ‘pregoner infantil’, serà David Sotos Atienza, que han rebut la trucada aquesta mateixa tarde.

Vicente Marzá Miralles ha sigut l'escollit per a representar al que dirà que L’alcaldessa de la ciutat / i terme de Castelló / té hui la satisfacció / de fer saber al veïnat: /

/ que ja el dia és arribat / de la nostra ‘Madalena’, / i desitjant siga plena / de goig pur i verdader / convoca al poble sancer / a traure l’amor de pena, del poeta Bernat Artola el dissabte en el Pregó.

David Sotos Atienza tindrà l'honor de cantar els versos de Vicent Pau Serra que conviden a la festa plena L’alcaldessa de Castelló /per mig d’este pregoner / vol fer al poble saber / que hem cumplit la tradició. / Feta ja l’obligació / ara la nostra ciutat / es farà tota un esclat / de festes i de cançons / sense més imposicions / que les que són d’obligat.

Castelló ultima el compte arrere per a viure la Magdalena 2025, concretament són 44 dies els que queden perquè la ciutat vibre amb les seues festes fundacionals i un exemple que l'engranatge està en marxa és que hui, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, com a màxima autoritat de la ciutat i tal com marquen els estatuts, ha anomenat als dos candidats electes per a comunicar-los que seran els encarregats d'anunciar que ja el dia és arribat.

Pregoner de la Magdalena: Vicente Marzá Miralles

De Vicente Marzá, la primera edil ha destacat la seua llarga vinculació a les gaiates i com a membre de la Junta de Govern de la Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó. “És membre fundador de l'Associació de Barreros de la Mare de Déu del Lledó i també és membre fundador de la Coral de la Mare de Déu del Lledó, demostrant gran devoció per la patrona i un fort arrelament a les tradicions”, ha dit.

La primera edil ha destacat l'ampli currículum dels pregoners i la seua estreta vinculació amb el ‘món de la festa’, les tradicions i cultura castellonenques. “La vostra dedicació a les nostres festes durant anys és una mostra que sou els millors pregoners que la ciutat pot tindre i estic segura que ostentareu el càrrec amb tot el vostre afecte i il·lusió i així us correspondran els castellonencs, d'això podeu estar segurs”, conclou.

Pregoner infantil 2025: David Sotos Atienza

President infantil de la gaiata 17 Tir de Colom en la Magdalena 2024, president d'honor infantil en la Magdalena 2025, David Sotos Atienza. És l'escollit entre els quatre xiquets candidats que van passar la prova de foc la passada setmana al sotmetre's a la decissió del jurat format perr expregoners al Palau de la Festa

Component de la secció de foc, batucada i dolçaina i tabal de Dimonis de la Plana, cursa 1r d'ESO en el col·legi Carmelitas Madre Vedruna de Castelló, i és, a més, de la Confraria de Sant Antoni Abat del Grup Sant Agustí i Sant Marc, de la Confraria de la Sang, de l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal, entre altres entitats.

Com contavem en l'Especial de la gaiata 17 de la passada Magdalena, és un dimoni de xiquet, i no perquè siga entremaliat sinò perquè forma part del grup musical de percussió Dimonis, pel que sent fervor.

David Sotos Atienza té 13 anys. Desde ben menut, ha participat en diferents col·lectius i actes festers de la ciutat, com l’Ofrena a la Mare de Déu de Lledó o al Pregó;i la seua família forma part dels clavaris de Sant Antoni del grup Sant Agustí i Sant Marcos. Dins del món de la gaiata, va començar a formar part l’any 2021, dins la comissió de la gaiata 17 Tir de Colom.

Només rebre la notícia, David s'ha emocionat i ha començat a saltar i a celebrar-ho amb els seus pares, i fent partícep a tot el barri,