Vox Castellón insiste: "Pondremos de nuevo la Cruz en el Ribalta pese a quien pese"

La presidenta provincial de Vox Castellón y presidenta de Les Corts Valencianas, Llanos Massó, ha reiterado hoy -tras conocerse una nueva resolución judicial del juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Castellón- que la “cruz del Ribalta carecía de significación franquista porque, como todos saben, fue resignificada en 1979, y por ello, VOX la pondrá de nuevo, pese a quien pese”.

Ortolá, Massó y Caballero, a las puertas del juzgado de Castelló. / Mediterráneo

Deniegan la ejecución provisional

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló y abogado, Antonio Ortolá, ha explicado: “La Cruz de Ribalta debería reponerse de forma gratuita, es decir, que no cueste ni un duro a los castellonenses. Lo que ha ocurrido ahora es que el juzgado contencioso administrativo de Castellón deniega a Abogados Cristianos la ejecución provisional, es decir, que se reponga una cruz. ¿Por qué? Pues porque la cruz, entre otras cuestiones, no es propiedad del Ayuntamiento ya porque se donó al Obispado. Pero eso no obsta a que ya se pueda colocar una cruz que sea distinta y que no cueste ni un duro a los castellonenses”.

Cabe recordar que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sentenció que la retirada de la cruz por parte de la izquierda cuando gobernaba en el Ayuntamiento de Castelló fue un acto “arbitrario e ilegal”, ya que esta cruz, en concreto, no debió ser incluida en el Catálogo de Vestigios Franquistas de la Generalitat valenciana según el TSJCV. Para el alto tribunal “la cruz del Ribalta era un simple símbolo cristiano, neutro desde el punto de vista político y sin ningún elemento de exaltación franquista”.

Una batalla judicial

“Estamos dispuestos a ganar esta batalla judicial por un acto infame quela izquierda ejecutó, eso sí, con el dinero de todos los castellonenses. Disfrutaron derribando nuestra querida cruz, fue un acto vergonzoso para miles de castellonenses y no podemos permitir ahora que esto quede como si nada hubiera ocurrido. Reconstruiremos todo lo que destruyan, desde la economía hasta las cruces, que no les quede ninguna duda que no hemos llegado a las instituciones para cruzarnos de brazos; miles de votos nos respaldan”, ha aseverado Massó.

Por su parte, el vicesecretario jurídico de Vox Castellón, Cristóbal Caballero, ha explicado que esta última resolución que hemos conocido hoy “en nada afecta a nuestra línea, que es volver a reponer la cruz que con tanta maldad la izquierda nos ha arrebatado en un acto vil, ilegal y motivado por el odio y el rencor”. Y ha añadido: “Vox sigue su batalla por la vía judicial para que se haga justicia cuanto antes y los castellonenses recuperen la paz y la concordia que la izquierda, anclada en el pasado, trata siempre de alterar”.