Castelló engega les festes de Sant Blai

Banderoles de punta a punta del carrer i música de festa des de mitja tarde. El carrer Sant Blai de Castelló està de celebracions tot el cap de setmana i a les 20.00 hores, el Sant ja va poder gaudir de la seua diada des de l’altar oberta a casa dels clavaris d’aquest any, la família Martínez Salvador.

La comissió presidida per Marina Martí ha dissenyat una festa per a grans i menuts, que ha viscut aquest divendres va viure el primer remat pirotècnic, abans de desplegar les taules i mantells de la ronda fins a Bayer per a un sopar de pa i porta multitudinari, rematat per un bureo popular a càrrec de la federació de Grups Folklòrics de Castelló, acompanyat per un porrat populat de coca de Castelló i cremaet per a combatre el fred.

Cartell de les festes de Sant Blai, amb el programa del cap de setmana. / Mediterráneo

Dissabte i diumenge, més

Per a aquest dissabte, la comissió ha preparat un esmorzar popular de bon matí, amb el ja tradicional concurs infantil de pintura al carrer y la globotà, un dels actes amb més participació, de la ma de Baldayo, que promet una mascletà de colors per als més menuts de Castelló, que per la vesprada tindran jocs, tallers, pintacares i animació.

Mostra de dolços i mostra gastronòmica amb la paella com a plat principal per part del veïnat del carrer en un dissabte en que el guinyot serà protagonista a la migdiada i la música tancarà la vespra, amb doblete per al tardeo de Five Cover Band y de la Banda del Capitán Inhumano. Per a agafar energies, hi haurà un entrepà solidari a benefici de l’Associació Marta i Maria CLN6. El dia gran, demà diumenge, es reserva per als actes més protocolaris i devots, amb missa, processó, bescuit i mostra de balls regionals.