Compromís elevarà al ple de Castelló les demandes del comerc local per dinamitzar el sector

Compromís per Castelló portarà al pròxim Ple municipal una sèrie de propostes per a la dinamització del comerç local, fruit del treball conjunt amb la Confederació de Comerciants de Castelló (ConfeComerç). Segons ha explicat el portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, Castelló necessita un tècnic de comerç i un pla de dinamització comercial a mitjà i llarg termini per revertir la situació actual i donar suport als comerciants.

"A Castelló cal una estratègia clara per enfortir el comerç local, i això passa per tindre un tècnic especialitzat i un pla de dinamització. Aquesta és una demanda del sector i una necessitat urgent per garantir el futur del comerç de proximitat", ha afirmat Garcia.

Fracàs de les ajudes

A més, Compromís ha denunciat el fracàs de les ajudes anunciades per Begoña Carrasco per als establiments afectats per les obres de la zona de baixes emissions (ZBE). Segons la coalició valencianista, aquestes ajudes, que el PP va presentar com "les més grans de la història", no han arribat als comerciants. La primera fase no va executar ni el 5% dels fons previstos, mentre que la segona fase no ha arribat ni al 50%.

"Davant d’aquest fracàs, proposem que aquests diners que no s’han utilitzat es destinen a tres mesures concretes que sí que beneficien directament al comerç local", ha explicat Garcia.

Incentivar les compres

Facilitar bons d’aparcament per als comerços de Castelló, per a incentivar les compres i millorar l’accessibilitat als establiments, llançar una nova edició d’ajudes per als establiments afectats per la zona de baixes emissions, ajustant la quantitat de les ajudes a les necessitats actual i incrementar els bons comercials fins al mig milió d’euros en 2025, per estimular el consum en el comerç de proximitat son les mesures plantejades pels comerciants que Compromís portarà a debat al pròxim Ple municipal.

Des de la coalició valencianista han insistit que aquestes mesures responen a les necessitats reals dels comerciants i poden tindre un impacte positiu immediat en el sector. "El govern de Begoña Carrasco ha demostrat una incapacitat absoluta per gestionar les ajudes al comerç. Nosaltres proposem solucions clares i realistes perquè els diners que haurien d’haver arribat als comerciants no es queden en el banc", ha conclòs Garcia.