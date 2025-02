Gaiata Fadrell, la força pairal que surt de la tradició de Castelló: coneix-la

El Palau de la Festa encara la recta final de les presentacions de les comissions de sector, a l'espera de la 12 El Grau per a tancar, la setmana vinent, amb la festa gran de la gaiata 2 Fadrell. Tot preparat per a enaltir la madrina, Patricia Doñate Soler; la madrina infantil, Carmen Zubieta Centeno; i el president infantil, Diego Subero Feliu, amb Rubén Llansola al capdavant en la presidència.

Patricia Doñate Soler és la madrina de la gaiata 2 Fadrell per a les festes de la Magdalena 2025. / Erik Pradas

Sentiment i castelloneria per a Patricia

Coneix, i bé, la festa castellonera per dins. I aquest any assumeix el madrinatge de la gaiata 2 Fadrell com un honor i amb sumo orgull de genealogia. La jove Patricia Doñate Soler té 20 anys, estudia un grau mitjà d’FP de Perruqueria i pertany al sector llaurador de Castelló des de 2019, després d’entrar en el món fester el 2010 com a dama d’honir infantil a la gaiata 5 Hort dels Corders fins a 2017; ser madrina infantil de la gaiata 16 Rafalafena en 2018.

Patricia, una jove tranquil·la a la que li agrada «llegir, escoltar música i estudiar», en eixe ordre, viu aquest any, a només 43 dies per a l’Inici de les festes de la Magdalena 2025, amb emoció i alhora nervis. Demà dissabte, del braç del seu president, Rubén Llansola, pujarà al tron del Palau de la Festa, i acompanyada pels màxims càrrecs infantils, Carmen Zubieta i Diego Subero, recorrerà el camí de les gaiates antigues i noves fins al tercer diumenge de Quaresma.

«És un honor portar la banda de Fadrell, un sector que sempre m’ha donat suport i que porto el cor»

A ella, el que més il·lusió li fa de ser la madrina del sector de la plaça Fadrell és «poder representar a la comissió i vestir-me per a cada acte». Un any, 2025, que recordarà «sempre», des del nomenament aquest estiu fins a la Imposició de Bandes, de la benvinguda a la cort del 2025 als sopars de gala i als dissabtes al Palau. «Espere, de tot cor, poder passar un any inoblidable i gaudir-lo al màxim», diu, en veu clara.

La comissió major de la gaiata 2 Fadrell, en la plaça llauradora que dóna nom al sector, amb Patricia. / Erik Pradas

Vol, en deler, «vestir-me de castellonera», i espera «no perdre’m l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó, la nostra Mareta i patrona; i el Pregó».

Per a ella, la vida al sector «és un gaudi, en una plaça sempre plena de gent, plena d’alegria, i que celebra la Magdalena amb ganes». «És un honor representar-los en la cort de la reina Paula Torres a la meua comissió, ja que sempre estan donant-me suport en tot i portar la seua banda és pur sentiment», assenyala, explicant que «lluir la banda blanca és un plaer, ja que Paula pertany a aquesta gaiata i ha estat i sàrria un gran referent per a mi».

Carmen Zubieta és la madrina infantil de la gaiata 2 Fadrell per a les festes de la Magdalena 2025. / Erik Pradas

Carmen, del cor al bàsket i la festa plena

És un esperit fester menut i rialler. I aquest 2025 representarà a totes les xiquetes i xiquets del sector més llaurador de Castelló, els de la gaiata 2 Fadrell. Carmen Zubieta Centeno és la seua madrina infantil per a les festes de la Magdalena de 2025, acompanyada del president infantil, Diego Subero, i, als seus 10 anys ja en sap molt de castelloneria.

Estudia 5é de Primària al col·legi Bernat Artola, i porta quatre anys a la gaiata 2, on l’any passat vaig ser madrina d’honor, i des d’on participa, a més, del Cor de la Gestora de Gaiates, a més de pertànyer a l’Associació Cultural de Sant Roc del Raval.

Carmen, amb la comissió infantil de Fadrell. / Erik Pradas

Li encisa el bàsket, i el juga en l’equip del Nou Bàsket Castelló, una activitat que prioritza en la seua setmana extraescolar, juntament amb «anar al parc amb els meus companys del col·le i sortir a passejar amb els meus papàs i la meua germaneta Gal·la», diu.

El que més li agrada de ser madrina de la gaiata 2 Fadrell és «acudir a tots els actes representat a la meua gaiata i ajuntar-nos al Cau amb la gent de la comissió». «Ens ho passem molt bé», assegura, menten ens conta que aquest any espera «poder gaudir al màxim de cada moment i estar més unida a les festes de la meua ciutat, en el sector a què represente i que em representa».

«La Romeria és pur sentiment, el Pregó i el Coso són alegria i festa; i la mascletà, esclat de llum i color»

Tres són els actes que espera ja a poc més d’un mes per al començament de les festes de la Magdalena: «Primer, el Pregó Infantil i el Coso Multicolor, que són alegria i festa; i després, per damunt, passa la Romeria de les Canyes, pur sentiment castelloner que recorda els nostres orígens i que uneix tot el poble de Castelló», assenyala la madrina infantil, que avança també que vol estar «en totes les mascletaes, perquè són el nostre esclat de llum i color».

Carmen convida a tothom a acudir a la plaça Fadrell «on hi ha sempre festa» en la setmana gran de Castelló, i visibilitza la «pinya molt bonica que són els seus comissionats, els majors i els més menuts, que ho passem de meravella al Palau i en tots els actes», comenta la madrina.

Diego, un tabaleter aferrat a la tradició amb il·lusió per «gaudir-ho tot»

Diego Subero és el president infantil de la gaiata 2 Fadrell per al 2025. / Erik Pradas

El president infantil de la gaiata 2 Fadrell per a la Magdalena 2025, Diego Subero Feliu, és un fester gairebé des del bressol. Té 10 anys, estudia 5é de Primària al col·legi Madre Vedruna Sagrado Corazón i és comissionat de Fadrell des de 2017. «Forme part de l’Associació Dimonis de la Plana des de 2023 en la secció de Dolçaina i Tabal i de la Secció de Tambors i Bombos de la Confraria Sta María Magdalena».

En el seu dia a dia, gaudeix «molt», amb «la música», però li encisa «jugar amb els amics a la consola», a més de «nedar». «A l’estiu no surt de la piscina», diu.

el que més il·lusió li fa és «representar a tots els nens del meu sector, a més d’haver conegut a grans amics per al futur… Presidents 2025 per sempre!"

D’aquesta aventura com a president infantil, el que més il·lusió li fa és «representar a tots els nens del meu sector, a més d’haver conegut a grans amics per al futur… Presidents 2025 per sempre! I… per descomptat… poder entrar en el recinte a veure les mascletaes en primera fila». «És un any únic que he esperat amb il·lusió, i vull estar al Coso, l’Ofrena… a tot. No em vull perdre res, és un any per a gaudir que he d’agrair a la meua família». I convida a tothom a Fadrell, «un sector viu, el millor de Castelló».

Rubén Llansola, presiden de la gaiata 2 Fadrell. / Erik Pradas

El president de Fadrell viu un temps de renovació al sector en el que mira al monument com el símbol màxim de la festa, que cal exportar

Porta «pràcticament tota la vida en el món de les festes», explica, encara que en gaiata «només un any i mig, i aquest 2025 com a president de la 2 Fadrell». Ho explica Rubén Llansola, màxim càrrec del sector llaurador de la ciutat, mentre explica que pertany «a la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló des de 2008 i també a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta des de 2018 sent part del Capítol Permanent des de 2019 a 2024, a banda de pertànyer a Desperta Ferro! Tambors i bombos de Combat dels Cavallers». Un gran currículum que fa que afronte aquestes primeres festes de la Magdalena en la presidència del sector «amb molta il·lusió, renovació i innovació, ja que pense que fa falta gent jove en el món de les festes però sense oblidar les nostres arrels».

«És un any de renovació en el nostre sector i el que ressaltarà és la volta de la llum al nostre monument»

«En Magdalena tenim previst un campionat de Guinyot i de Xapes en la Carpa de la plaça Fadrell a més de concerts de música variada per a tots els gustos», explica, sense revetllar massa dels plans específics del sector.

Té clar que cal «donar més visibilitat i importància als monuments», en un any en què el de Fadrell té com a autor la mateixa comissió. «És un any de renovació en el nostre sector i el que ressaltarà és la volta de la llum al nostre monument», assegura. I és un ferm defensor de la llum de la ciutat, de la gaiata com a símbol màxim de les festes grans de la ciutat i de la ciutat en si, i per això destaca que cal revalorar-les, renovar-les, buscar un punt que uneixi tradició, cultura, història i innovació. «Pense que la gaiata com a monument, com a eix central de la Magdalena de Castelló, és de les coses més importants; representen les nostres arrels, d’on venim i crec que la llum que emeten guien a Castelló cap a un futur pròsper», assevera Llansola.

"Igual que va a Fitur (Madrid), es podria intentar anar a més fires de turisme pel país. D’aquesta forma, seria una manera de donar més visibilitat«i donar-la a conéixer arreu del món», destaca el president de la gaiata 2.

La comissió