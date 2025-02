Nova acció de Compromís contra el canvi de nom de Castelló

Compromís per Castelló ha anunciat la presentació d’un recurs contra la decisió del govern municipal de modificar el topònim oficial de la ciutat, una mesura que consideren unilateral, sectària i injustificada. La coalició valencianista s’ha reunit amb Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Intersindical i Acció Cultural del País Valencià, entitats que també han mostrat el seu rebuig al canvi imposat pel govern de Begoña Carrasco.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia, ha denunciat que aquesta modificació no respon a cap criteri lingüístic o històric, sinó que forma part de la batalla ideològica del Partit Popular contra la llengua i la cultura valenciana. "Compromís sentim molt d'orgull de ser de Castelló, de la nostra llengua i del nom de la ciutat. Per això, ens hem reunit amb altres col·lectius que també recorreran aquesta decisió imposada pel govern municipal, una mesura que només busca dividir i imposar la visió política del PP."

Un procés sense transparència i amb informes sense rigor

Des de Compromís han recordat que el PP ni tan sols va contestar les al·legacions presentades per la formació, incomplint així el que hauria d’haver sigut un procés transparent i participatiu. "El Partit Popular ha actuat de manera opaca i ha menyspreat qualsevol veu crítica. No han donat resposta a les al·legacions, ni han seguit el criteri de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que és l’únic organisme competent en matèria de toponímia segons l’Estatut d’Autonomia."

A més, Garcia ha criticat l’informe encarregat pel PP per justificar la doble denominació, el qual considera que no té cap base lingüística ni rigor acadèmic. "L’autor de l’informe no és expert en lingüística ni en història i es basa en documents que no fan cap referència específica a Castelló o al seu context cultural. És un despropòsit total."

Per a Compromís, aquest canvi de nom és una prova més que el govern de Begoña Carrasco està més preocupat per imposar el seu relat ideològic que per resoldre els problemes reals de la ciutadania. "Mentre el PP gasta esforços i diners públics en una batalla toponímica innecessària, Castelló continua liderant l’augment de preus de l’habitatge, el comerç local segueix sense suport real i les famílies veuen com la taxa de residus es duplica."

Els valencianistes han reiterat el seu compromís amb la defensa del nom Castelló de la Plana i ha anunciat que seguirà treballant, juntament amb col·lectius com Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Intersindical i Acció Cultural del País Valencià, per revertir aquesta decisió. "El PP no respecta la història ni la nostra cultura. No podem permetre que s’impose aquesta visió sectària. Castelló necessita un govern que es preocupe pels problemes reals i no un que es dedique a generar conflictes inexistents." La formació ha conclòs que continuarà explorant totes les vies legals per garantir que el nom de Castelló de la Plana es mantinga com correspon, i ha fet una crida a la ciutadania per defensar el patrimoni lingüístic i cultural del municipi.