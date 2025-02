La Lledonera torna a la ciutat: tots els actes de les festes de maig a Castelló

2025 és Any Marià i Castelló ho celebra rebent a la Mare de Déu del Lledó de nou a la cocatedral de Santa Maria, a la plaça Major, cor de la ciutat i del fervor de la ciutadania per la seua Mare i patrona.

La Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó ha preparat un impressionant programa d’actes per commemorar l’efemèride, la tercera des de que en 2008 es decretara la festa mariana al caure el primer diumenge de maig en dia 4, data de la solemne coronació canònica de la imatge de la Lledonera, que es va repetir en 2014 i que no tornarà a celebrar-se fins 2031.

La Mare de Déu tornarà apresidir l'altar de la cocatedral. / Gabriel Utiel

El programa de les festes de la Lledonera:

16 d'abril: Cantate Mariae a l’Auditori. 20.00 hores: Concierto de la Banda Municipal en honor a la Lledonera.

26 d'abril: Pregonet. 11.00 h.: Cabalcada anunciadora de les festes en honor a la Verge de Lledó.

28 d'abril. Certamen literari. 19.30 hores.

1 de maig. Trasllat de la Mare de Déu:

11.00 h. Dançà popular (plaça Mayor).

16.00 h. Eixida de la Verge de la basílica i trasllat fins a la cocatedral de Santa Maria.

17.30 h. Recepció a la Capella de la Sang.

18.00 h. Arribada a Santa Maria i Entronització.

19.00 h. Sant Rosari.

19.30 h. Primer dia Triduo, a càrrec de monsenyor Casimiro López. Per les parròquies.

22..00 h. Concert Orgue i coral

2 de maig: Divendres de festa gran

19.00 h. Sant Rosari.

19.30 h. Segon dia del Triduo. Monsenyor Ignacio Perez de Heredia, prior emèrit, oferit per les cofradías de la ciutat.

22.00 h. Serenata a la plaça Major.

3 de maig: Dissabte de festa gran

De 10.00 a 13.00 h. Pinta Lledó a la plaza Major.

12.:00 h. Concerto de Campanes des del Fadrí. Associació de Campaners de Castelló.

19.00 h. Sant Rosari.

19.30 h. Tercer dia del Triduo, pel reverend Joaquin Guillamón. Oferida per les famílies.

4 de maig: Festa de la Mare de Déu

9.00 h. Misa

11.00 h. Misa Estacional, per monsenyor Casimiro López, bisbe de Segorbe-Castelló.

17.00 h. Sabatina.

17.30 h. Processó fins a la Basílica.

19.00 h. Arribada a la Basílica.

5 de maig: Dia de difunts. 18.00 h. Misa de difunts, pel reverend MIguel Abril.

Un Any Marià "especial"

Són una trentena d’actes, des del 16 d’abril fins al 5 de maig que tindran com a epicentre el temple principal de la capital i el centre urbà, canviant l’escenari de la basílica, com ja va passar en el Centenari de la Coronació. Jesús Lumbreras, president de la Reial Confraria, i Lledó Querol, presidenta de Camareres, expliquen que «serà, de nou, una data molt especial, després d’una celebració tan extraordinària com va ser el Centenari, on la Mare de Déu va rebre l’estima de tots els castellonencs, que tindran una nova oportunitat de veure-la a la cocatedral i orar-li d’una manera propera».

Els actes començaran, com ja és tradicional, amb el concert Cantate Mariae, de la Banda Municipal a l’Auditori, el 16 d’abril, tornant de la Setmana Santa penitencial. I serà el Pregonet el que cridarà a la festa gram i encetarà el compte enrrere per al cap de setmana gran, de l’1 al 4 de maig.

Festa rera festa

Lumbreras assenyala que «la celebració del Triduo d’enguany inclourà, com a novetat, a les Cofraries, que tant ens han acollit, juntament amb les famílies i les parròquies, amb la presència del bisbe, Casimiro López, tant en la primera jornada del Triduo com en la missa estacional de la Lledonera; a més del prior emèrit, Ignacio Pérez de Heredia; i el prior de la basílica, Joaquín Guillamón; i el de la Reial Confraria, Miguel Abril». Aquesta «celebració especial està acabant de perfilar-se», digueren, incloent la Flor Natural, tradicionalment Lledonera al Certamen Literari del dia 28.

La Reial Confraria li ha fet entrega del llibre del Centenari a l'alcaldessa i la regidora de Festes. / Mediterráneo

Llibre del Centenari a l'alcaldessa

L'alcaldessa de Castelló ha rebut de mans de representants de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó un exemplar del llibre commemoratiu del Centenari Canònic de la Coronació de Patrona de Castelló, que porta per títol “De l’amor nostre Senyora. Historiografia d’una visita Centenària”. En representació de la Real Confraria han acudit el seu president Jesús Lumbreras; la presidenta de la Junta de Cambreres de la Confraria, Lledó Querol, així com els tresorers Javier Gormaz i Nuria Campos. També ha estat present el regidor d'Agricultura, Vicent Sales, qui va ostentar el va carregar de ‘Perot’ durant l'any del Centenari i la regidora procuradora d'Ermites, Noelia Selma.

Per a l'alcaldessa de Castelló “aquesta obra arreplega tot eixe orgull, sentiment i castellonerisme que desperta la Mare de Déu del Lledó a la nostra ciutat i que vam poder viure, amb enorme emoció i intensitat, a través dels més de 130 actes celebrats durant les setmanes que va durar aquesta històrica celebració del Centenari. Perquè dir Lledó és a dir Castelló i dir Castelló és a dir Lledó”.