Las claves de la zona de bajas emisiones: Fechas, detalles y ¿vehículos por el centro de Castelló?

Cumplir la normativa europea que hace referencia a la calidad medioambiental del aire en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Castelló. Este es el objetivo principal de las obras que el Ayuntamiento de Castelló está ejecutando en las calles del casco urbano (zona de bajas emisiones) y de los preparativos con señalización en el suelo, tótems, cámaras de visionado y paneles de mensajes que ya ha llevado a cabo. Pese a que, según fuentes municipales, la calidad del aire en la capital es bueno, Castelló tiene que adaptarse a esta normativa de la UE y lo hará sin cerrar al tráfico el centro después de que el Ayuntamiento haya reorientado el proyecto que comenzó con el anterior equipo de gobierno local de l’Acord de Fadrell. Los accesos al casco urbano no estarán restringidos pero no se trata, con el fin de conservar precisamente esos buenos niveles de calidad del aire, de que los vehículos crucen, per se, el centro.

De esta forma, y después de que el consistorio haya pedido una moratoria de un año para terminar de preparar la ciudad, todo el sistema de la zona de bajas emisiones, con las obras en las calles del centro finalizadas, entrará en servicio en enero de 2026. La normativa europea de la calidad del aire implica también que el centro no se llene de coches para evitar, precisamente, que esta empeore. Por este motivo, el consistorio ha puesto especial interés en concienciar a la ciudadanía para que utilice el transporte público para una menor utilización del vehículo privado. En el caso de que dicha calidad se viera afectada en negativo, la herramienta de los 24 sensores conectados a los tótems informaría sobre la situación y el Ayuntamiento cerraría ese vial en cuestión por un espacio de tiempo determinado hasta que los indicadores del aire volvieran a ser positivos y permitiera la apertura.

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, explicó a este respecto que Castelló «cumple con los objetivos medioambientales y la normativa europea sin tener que cerrar el centro al tráfico».

Obras y etiquetas

Sobre las obras actuales de la zona de bajas emisiones, el consistorio se centra en la calle Bayer, la calle San Francisco y el último tramo de la calle Trinidad hasta la plaza País Valencià. Próximamente los trabajos comenzarán en las calles situadas detrás del IES Ribalta y en el entorno de la plaza Huerto Sogueros y, después de las fiestas de la Magdalena, en la calle Asensi.

Finalmente, las mismas fuentes municipales explicaron al periódico Mediterráneo con respecto a las etiquetas con letras de los vehículos, que su uso en Castelló lo marcará la UE «y se abordará cómo hacerlo».

Las cuatro 'herramientas'

Señal informativa

La imagen muestra las señales ubicadas en el suelo de los puntos de entradasde la zona de bajas emisiones. Son indicativas e informativas de que el conductor está entrando en una zona donde se toman medidas para conservan los buenos niveles medioambientales en el centro de la capital de la Plana.

Señalización en la calle Herrero que indica que se entra en la zona de bajas emisiones. / ERIK PRADAS

53 cámaras de visión

Se trata de cámaras de visionado y control del tráfico que discurre por la zona de bajas emisiones y están ubicadas en las entradas y salidas de la misma. En ningún caso se trata de un sistema sancionador porque no se multa el acceso al centro. Hay que recordar que sí que se multa a los vehículos mal estacionados.

Cámara de visionado del tráfico. / P. A.

24 sensores y tótems

Hay 24 sensores de medición de calidad del aire y acústica vinculados a los tótems en las entradas de la zona de bajas emisiones. Ofrecen información sobre los niveles de contaminación y calidad del aire. En el caso de que se sobrepasen, el consistorio optaría por el cierre del vial hasta que estos disminuyan.

Tótem en la calle Sagrada Familia. / ERIK PRADAS

Paneles de mensajes

Hay 10 paneles de mensajes que son para mostrar la información sobre el estado del tráfico y el número de las plazas de aparcamiento que hay en los párkings del centro de Castelló. Ya han comenzado a funcionar para ofrecer información sobre las calles que están cortadas por las obras de la zona de bajas emisiones.

Panel de control de mensajes. / MEDITERRÁNEO

