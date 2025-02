Compromís exigeix a Conselleria la "reobertura immediata" de la cantina de l’IES Politècnic de Castelló

Compromís per Castelló ha denunciat el tancament de la cantina de l’IES Politècnic, un servei essencial per a una comunitat educativa de quasi 2.000 persones, entre alumnat i professorat, tal i com va avançar Mediterráneo.

Segons ha explicat el portaveu de la formació, Ignasi Garcia, la Conselleria d’Educació ha donat només 72 hores per al tancament d’aquest espai, deixant l’alumnat sense un servei bàsic i enviant al carrer quatre persones que treballaven en aquesta cantina.

"Estem parlant que no tenen un espai per a menjar, per a calfar-se un táper, ni un punt de trobada. La Conselleria ha pres una decisió unilateral que afecta directament el dia a dia de l’alumnat i del professorat", ha denunciat Garcia. "És una retallada inacceptable en serveis bàsics per als centres educatius, i exigim que es torne a obrir la cantina com més prompte millor."

"No és un cas aïllat"

El portaveu de Compromís ha destacat que el tancament d’aquesta cantina no és un cas aïllat, ja que situacions similars han afectat altres instituts de Castelló i de la província, com l’IES Bovalar, que porta dos cursos sense aquest servei. "La Conselleria diu que ha tingut un problema de contractació, però és mentida. És un problema que ve de lluny i que han generat ells mateixos per desídia i mala gestió. És evident que estan deixant morir aquest servei de manera premeditada."

Compromís ha subratllat la gravetat d’aquest tancament, especialment per als 600 alumnes d’ESO del centre, que per la seua edat no poden eixir al carrer a l’hora del pati i ara es queden sense cap opció per a comprar esmorzar si el necessiten.

A més, molts altres estudiants del Politècnic provenen de fora de la ciutat i utilitzaven la cantina no només per comprar entrepans, sinó també per dinar, especialment aquells que compaginen estudis i treball. "La cantina oferia un servei que anava més enllà d’un simple punt de venda d’entrepans. Per a molts alumnes i docents, era un espai fonamental on podien menjar de manera adequada i continuar amb la seua jornada d’estudi o treball. Ara, sense aquest servei, molts d’ells no tenen cap alternativa", ha lamentat Garcia.

Una decisió amb impacte laboral

Els valencianistes han denunciat també l’impacte laboral d’aquesta decisió, ja que quatre persones que treballaven en la cantina s’han quedat sense feina de la nit al matí. "Eren quatre persones que tenien un negoci que funcionava i que oferia un servei públic essencial. La Conselleria ha decidit deixar-los sense feina i, a més, ha perjudicat tota la comunitat educativa del centre."

Davant aquesta situació, Compromís ha exigit a la Conselleria que actue amb urgència i recupere aquest servei essencial per a l’IES Politècnic. "No podem permetre que es perda aquest servei per inacció del govern del Partit Popular. Exigim que es faça la licitació de manera urgent i que la cantina es torne a obrir com més prompte millor", ha conclòs Garcia.