Increíble, pero cierto: la gaiata no existe. Pero puedes apoyar su existencia al final de este artículo.

De joven estuve en la comisión de una gaiata durante años. Mi hijo Sergio ha tenido cargos en ella y mi hija Mónica ha sido madrina infantil y mayor. Quizá por eso este año me han pedido que haga un artículo para el llibret de las fiestas de la Magdalena de una gaiata. Desde que soy escritor de novelas tengo la costumbre de consultar en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) cada palabra que no he consultado antes para comprobar su significado exacto. Es la manera de asegurarme de que mis lectores y yo entendamos lo mismo en cada frase. Y me he encontrado unas cuantas sorpresas, pero ninguna tan grande como al escribir ese artículo.

Escribí la palabra gaiata y me dije: esta nunca la he buscado en el diccionario. Lo consulté y… ¡Oh, sorpresa! resulta que no existe. Busqué gayata y obtuve una única respuesta: «En Huesca y Teruel, cayado (palo o bastón)». No podía dar crédito a mis ojos. Busqué falla, referida a la fiesta, y esa sí que está reconocida, como debe ser, y además con dos definiciones (1. Conjunto de figuras de carácter burlesco que, dispuestas sobre un tablado, se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. 2. Período durante el cual se celebran en Valencia los festejos de San José).

Imagen de una gaiata de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Al consultar en Google la palabra gaiata se obtienen 232.000 resultados. Todos los castellonenses conocen lo que es una gaiata y cada año descubren su significado miles de visitantes que vienen a nuestras fiestas de la Magdalena. El desfile de gaiatas fue reconocido como bien de interés cultural inmaterial y como seña de identidad de la ciudad por el Consell, mediante el decreto 30/2024, de 5 de marzo. Consell y Ayuntamiento de Castellón convocan concursos cada año, en diversas categorías, para reconocer a las mejores gaiatas. Noticias de las gaiatas salen cada año en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y resulta que, a pesar de todo ello, la palabra gaiata no existe en el diccionario de la RAE. Quizá deberíamos invitar a los académicos y académicas de la RAE a las fiestas de la Magdalena para que descubran lo que significa gaiata.

Así, he propuesto por escrito a la institución normativa de la lengua española que reconozca a gaiata el significado de «Monumento iluminado que representa las gayatas, faroles y cañas que, según la tradición, usaron los primeros castellonenses en su camino desde el Castillo de Fadrell para establecerse en la Plana», aunque resulta más poético definirla como hizo magistralmente Antonio Pascual Felip: un esclat de llum, sensefoc ni fum. Otro significado adicional que he propuesto es el de «Asociación cultural propia de las fiestas de la Magdalena». Les he trasladado evidencias de sus usos y espero que pronto gaiata aparezca en el diccionario, aunque sea con definiciones distintas de las que he propuesto. Después pediré que se reconozcan las palabras gaiatero y gaiatera. Las gaiatas, nuestras fiestas y tradición y Castellón se lo merecen. Puedes apoyar la petición que he hecho a la RAE en https://www.franciscotoledolobo.com/apoyo-la-petición-a-la-rae.

