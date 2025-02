El PSOE de Castelló diu que les queixes veïnals per plagues i falta de neteja copen les reclamacions de l'últim trimestre de 2024

La falta de neteja, les plagues de mosquits i rates, el soroll i la inseguretat ciutadana integren les principals queixes traslladades a l'ajuntament pels veïns i veïnes de Castelló. Així consta en l'informe del trimestre d'octubre a desembre de 2024 elaborat per la Unitat de Reclamacions i Suggeriments (URYS) del consistori municipal i que constata, segons la regidora socialista Anunciación Lainez, “la realitat paral·lela que ens embene l'alcaldessa Begoña Carrasco, primer per vendre'ns una millora en la neteja que només veiem en la plaça Major, i després per l'abandó dels barris, que són els que més queixes traslladen per aquests temes”.

Des del grup municipal socialista “no passa pràcticament una setmana sense que traslladem, en el si de les comissions d'estudi dels dilluns, preocupacions veïnals sobre l'acumulació d'escombraries i abocadors incontrolats en diferents districtes, com la que presentem recentment sobre la situació del camí Roquetes a l'altura del número 46”, recorda Lainez.

L'informe de l'últim trimestre, unit als acumulats durant la resta de l'any, “ens demostren que a la senyora Carrasco només sembla preocupar-lo mantindre net i amb totes les flors ben regades la plaça que veu des del seu balcó, perquè els veïns i veïnes li recorden de manera constant que la falta de neteja en els barris és un problema per resoldre”.

A això s'uneix “la constant sensació d'inseguretat ciutadana que també mostren els castellonencs en aquests informes, la qual cosa deixa també en dubte al regidor de Seguretat, Antonio Ortolá, que sembla més preocupat per convertir l'ajuntament en l'escenari per a expandir els seus discursos d'odi i xenòfobs que per treballar en benefici dels veïns i veïnes”.