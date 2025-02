Nueva propuesta de Vox sobre el aborto: Un lugar en el Nuevo Cementerio de Castelló

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló tiene una nueva propuesta sobre el aborto para la capital de la Plana. Y está relacionada con el Nuevo Cementerio.

Esta iniciativa del concejal Alberto Vidal llega apenas 15 días después de que el concejal de Familia e Infancia comparara en el último pleno municipal el aborto con el Holocausto, lo que motivó la petición de su cese a la alcaldesa de la capital por parte de la oposición.

El portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló destacó ayer la necesidad de habilitar un espacio especial en el Nuevo Cementerio destinado a la memoria de los bebés no nacidos.

Esta iniciativa del partido de Abascal en la capital de la Plana busca dar respuesta «a la creciente demanda de muchas familias que, tras la pérdida de un hijo no nacido, no cuentan con un lugar adecuado donde poder recordarlo y vivir su duelo de forma personal e íntima», explicó Vidal a este periódico. «Durante mucho tiempo se ha silenciado este tipo de situaciones, y todos conocemos algún caso. Por eso creemos que es necesario que estas familias tengan un espacio donde poder llorarles o despedirse de ellos como deseen», destacó el concejal, quien explicó que la pérdida de un hijo no nacido «es un dolor que marca profundamente a los padres y a su entorno, y contar con un lugar donde recordarles puede ser un gran alivio emocional y merece el respaldo de las instituciones».

Por otra parte, el concejal Vidal adelantó que su grupo municipal también explorará la posibilidad de habilitar un espacio físico dentro del Nuevo Cementerio para aquellos padres que deseen dar sepultura a sus hijos no nacidos. Según pudo confirmar el propio edil en una reunión con el sacerdote encargado del cementerio, se trata de una demanda creciente en Castelló, lo que pone de manifiesto la necesidad de ofrecer alternativas que permitan a las familias «despedirse de sus seres queridos con respeto y dignidad».

«Este espacio contribuirá a reconocer la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción, ya que desde entonces existe un nuevo ser humano en el vientre materno», indicó.

Vidal recordó que actualmente los restos de los bebés no nacidos con menos de seis meses «son considerados residuos médicos, algo que considera una injusticia». «Queremos que los padres y familiares que han sufrido esta pérdida tengan un sitio donde darles sepultura», prosiguió.

Actualmente, Castelló no dispone de un espacio de este tipo, lo que ha llevado a algunas familias a desplazarse a otros municipios como Torrent, que desde 2019 cuenta con un panteón dedicado a los bebés no nacidos y que ha sido ampliamente utilizado.

