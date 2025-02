Compromís denuncia la "incompetència d’Ortolá mentre augmenten les agressions sexuals a Castelló"

Compromís per Castelló ha criticat posat en dubte la gestió del regidor de Seguretat, Antonio Ortolá, a qui acusen "d'inoperància davant l’augment de la delinqüència a la ciutat". Segons el portaveu de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, "mentre les dades oficials mostren una reducció de la criminalitat a la província, a Castelló les xifres van en sentit contrari, especialment en els delictes relacionats amb agressions sexuals".

"El senyor Ortolà està més preocupat per perseguir els moviments socials i aquells que no pensen com ell que per garantir la seguretat de la ciutadania. I el que veiem és que, mentre la delinqüència baixa a la província, a Castelló augmenta, i el que més creix són les agressions sexuals a dones", ha denunciat Garcia.

Compromís també ha assenyalat que el regidor de Seguretat s'ha enorgullit d'haver bloquejat un increment pressupostari en la regidoria d'Igualtat, una decisió que Garcia considera especialment greu davant l’augment dels delictes de violència masclista. "És incomprensible que, amb aquestes dades, el PP es negue a reforçar les polítiques d'igualtat i prevenció. Necessitem més recursos per combatre la violència contra les dones, no menys", ha afirmat el portaveu valencianista.

La formació ha exigit al govern municipal que abandone les polítiques repressives contra els col·lectius socials i es pose a treballar en la seguretat real de Castelló. "La prioritat hauria de ser garantir espais segurs per a totes les persones, especialment per a les dones, i no utilitzar la regidoria de Seguretat amb finalitats ideològiques i per a difondre odi", ha conclòs Garcia.