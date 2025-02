El PSPV reclama a Carrasco que òbriga les tinences d'alcaldia a la gent gran per a demanar la targeta ciutadana sense cita prèvia

El grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló reclama a l'equip de govern PP-Vox que millore l'atenció als veïns i veïnes i òbriga les portes de les tinences d'alcaldia per a realitzar tràmits com la sol·licitud de la targeta ciutadana, que només es pot demanar a través d'una aplicació digital o de manera presencial, amb cita prèvia, en l'edifici noble de la plaça Major.

La regidora socialista Anunciación Lainez subratlla “les dificultats que té la gent gran a l'hora de realitzar tràmits de manera digital, la qual cosa els obliga en nombroses ocasions a haver d'acudir de manera presencial a l'ajuntament”. El problema ara, en el cas de la targeta ciutadana, “és que només es pot anar a un despatx que hi ha en la planta baixa del Palau Municipal, i per descomptat amb cita prèvia, amb el que cal esperar un mínim de 15 dies perquè et donen data i altres 15 dies més per a rebre la targeta”.

Lainez recorda que el passat 20 de novembre el PSPV va registrar una moció perquè l'ajuntament recuperara l'atenció general a la gent gran de 65 anys, sense necessitat de cita prèvia, en les diferents tinences d'alcaldia. De fet, l'equip de govern “va assumir la nostra proposta i va anunciar que la posaria en marxa”.

Per això, “resulta cridaner que en el cas de la targeta ciutadana, que és clau per a poder acumular bonificacions per a pagar la taxa d'escombraries o utilitzar el transport públic, entre altres beneficis, l'ajuntament estiga obligant la gent gran a demanar cita prèvia i, damunt, haver d'anar a la plaça Major, quan moltes d'aquestes persones podrien realitzar la gestió en els seus barris, prop dels seus domicilis, per mitjà de les tinences d'alcaldia”.

L'administració electrònica, en l'actual era de la digitalització, s'ha convertit en una eina fonamental per a interactuar amb les institucions públiques. Les possibilitats de realitzar gestions des d'un dispositiu mòbil, sense necessitat d'acostar-se físicament fins a l'Ajuntament de Castelló, permeten sens dubte l'agilitació de tota mena de tràmits.

No obstant això, aquesta modernització és un gran desafiament per a les persones majors, perquè no tots els segments de la població s'han adaptat a aquesta modalitat amb la mateixa agilitat. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents a l'any 2023 indiquen que només el 37,5% de les persones entre 65 i 74 anys ha mantingut algun contacte o interacció digital amb l'administració en 12 mesos.

"Projecte del Partit Socialista"

"La targeta ciutadana és un projecte gestionat per l'anterior govern de l’Acord de Fadrell, liderat pel Partit Socialista, per la qual cosa de nou veiem a la senyora Carrasco i el seu equip de govern posar-se medalles en alguna cosa que han heretat”, destaca Lainez. De fet, va anar en 2021 quan es va adjudicar el subministrament i la posada en marxa de la targeta per a fer un pas més en el disseny d'un model de ciutat intel·ligent i en l'avanç cap a la transformació digital de l'administració pública. La iniciativa, amb un pressupost final de 344.500 euros, estava inclosa en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).