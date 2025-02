Compromís critica que el Centre de Lectura de Sensal de Castelló continua tancat: ja va any i mig

Any i mig després del seu tancament, Compromís per Castelló ha lamentat que, malgrat l'anunci fet el passat mes de juny per la regidora de Cultura, María España, el Centre de Lectura del barri de Sensal continue tancat i sense cap previsió de reobertura immediata. Segons la coalició valencianista, aquest retard és una prova més de la incapacitat del govern municipal de Begoña Carrasco per gestionar els serveis públics essencials.

El regidor de la coalició, Pau Sancho, ha criticat durament la inacció del Partit Popular, recordant que han passat més d’un any i mig des que van arribar al govern i encara no han sigut capaços de donar una solució als veïns i veïnes del barri de Sensal. "Des de Compromís lamentem que, tot i l’anunci fet en juny de l’any passat per la regidora Maria España, en febrer de 2025 el centre de lectura de Sensal continue tancat. Això demostra una vegada més que el govern de Begoña Carrasco està més preocupat per les fotos i els anuncis que per treballar per millorar la vida de la ciutadania de Castelló", ha declarat Sancho.

"Situació greu"

La situació és especialment greu perquè, després que en estiu el govern municipal anunciara una reobertura imminent, el centre encara no ha obert les portes. A més, des de Compromís alerten que tot apunta que aquesta situació es podria allargar encara més, sense garanties que es puga recuperar aquest espai abans de l’estiu. "Estem al mes de febrer i el centre no està obert ni fa pinta que siguen capaços d’obrir-lo abans de l’estiu. Porten més d’un any i mig governant i no han sigut capaços ni d’obrir un simple punt de lectura", ha criticat Sancho.

Compromís ha recordat que aquest servei és fonamental per a la vida cultural del barri i que el seu tancament prolongat només perjudica els veïns i veïnes de Sensal, que continuen sense accés a un espai de lectura i estudi.

Per això, han tornat a exigir al govern municipal que accelere els tràmits i done una solució definitiva a aquest problema. "No pot ser que per a allò que és important mai tinguen temps ni recursos. La reobertura d’aquest centre hauria de ser una prioritat, però el PP i Vox estan demostrant una absoluta falta de capacitat per a gestionar els serveis municipals", ha conclòs Sancho.