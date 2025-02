El PSPV de Castelló califica de “vergonzosa” la campaña de San Valentín del PPVox

El PSPV de Castelló califica de “vergonzosa” la campaña de San Valentín de Begoña Carrasco y acusa a PPVox de “tomarle el pelo a los comerciantes y la ciudadanía”. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha vuelto a mostrar la falta de respeto que tiene hacia el sector del comercio de Castelló al permitir una campaña ridícula que ha indignado por completo a las y los comerciantes de nuestra ciudad”. Una campaña que “es una absoluta vergüenza y que trata como ignorantes a nuestros vecinos y vecinas”, tal y como señala el concejal socialista Joaquín Giner.

La iniciativa, avalada por Carrasco, “nos muestra de nuevo la incompetencia de su concejal de Comercio, Alberto Vidal, que ha planteado a los comerciantes que, por la campaña de San Valentín, ofrezcan a los clientes vales por cada compra, “pero que están vacíos de contenido y que son meras experiencias que corren a cargo del propio comprador, osea, que son una tomadura de pelo”.

El Gobierno contesta: "Los 3.000 talonarios se han agotado" El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ante la polémica suscitada por algunos comerciantes por la propuesta de 'vales por' de la Concejalía de Comercio, señaló que "los 3.000 talonarios repartidos se han agotado, con más peticiones que no se han podido atender". Sales ha explicado que el concejal de Comercio, Alberto Vidal, "ha visitado los comercios, disipando las dudas" con "normalidad absoluta".

Propuestas "absurdas"

Los vales cuentan con propuestas como ‘Vale para un atardecer en el Parque Ribalta’, ‘Vale para una exploración por las calles menos conocidas’, ‘Vale para una aventura vertical en El Fadrí’, ‘Vale por una merienda por el centro de Castellón’ o ‘Vale para una ruta de arte urbano y postureo fotográfico’, “propuestas absurdas” que, en la letra pequeña, dejan claro que ‘estos vales no incluyen el coste de los planes y/o experiencias’.

El problema aquí, tal y como señala el edil socialista, es que “el centro se muere mientras la señora Begoña Carrasco se dedica a ser ‘influencer’, algo que sin duda domina, por lo que perfectamente podría hacer uso la propia alcaldesa del vale del ‘postureo’ que se ofrece en esta campaña comercial”.

Vidal, "un incompetente"

La realidad es que “la alcaldesa tiene al frente del cargo de concejal de Comercio a un incompetente como Alberto Vidal, que no tuvo suficiente con idear el año pasado la nefasta campaña del Día de la Suegra, o fracasar con su primer borrador de ayudas para los afectados por las obras en el centro, que fue un absoluto desastre”. Ahora, para San Valentín, “nos ha dado un nuevo capítulo con la campaña de vales para regalar experiencias que no sirven para nada. Al menos el año pasado se le ocurrió regalar una piruleta y una galleta a los clientes de nuestros comercios por San Valentín”, ironiza Joaquín Giner.

La indignación de las y los comerciantes ha sido tal que las asociaciones que los representan “han decidido devolver los vales”. Esta falta de ideas “contrasta con la realidad de la ciudad, donde no pasa una semana sin que baje la persiana un nuevo comercio de Castelló, para vergüenza de la señora Begoña Carrasco, que como jefa de la oposición en el PP no pasaba día sin que se hiciese fotos en las puertas de los comercios que cerraban, prometiendo que con ella en la alcaldía esto no iba a pasar, aunque ya vemos que la realidad es que no hay nadie al volante”, se lamenta el concejal socialista.