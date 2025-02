Canvis a Castelló en els horaris de tres línies d'autobús

Avançar els horaris de tres de les línies del servei d’autobús urbà de Castelló que connecten la ciutat amb el campus de la Universitat Jaume I, per adaptar-les als horaris d’entrada a classe i que l’alumnat que usa el servei no arribe tard.

És l’objectiu dels canvis previstos per la Regidoria de Mobilitat a petició del Consell de l’Estudiantat de l’UJI en les línies 11, que parteix de Rafalafena, amb una cadència, ara, de cada 30 minuts a les hores i les mitges; la 12, que surt d’enfront de la Comissaria de la Policia Nacional, al carrer RiuSella, cada 20 minuts, a i 10, i 30 i 50; i la 15, amb el mateix horari des del poliesportiu Ciutat de Castelló fins a la parada de l’Àgora del campus.

I es que, ara per exemple, si un alumne que viu a la Mitja Lluna i té classe a les 9.00 hores, per arribar a temps, ha d’agafar el 15 a les 9.10 hores, ja que, amb el següent, en un trajecte que sol durar una mitja hora, arriba just o tard. I si agafa l’anterior, arriba massa prompte.

Usuaris del 15, de l'UJI al poliesportiu Ciutat de Castelló, a la parada de l'Àgora del campus. / Carlos Pascual

Els nous horaris

A partir del pròxim dijous, 20 de febrer, els horaris canvien i s’avancen per «arribar a temps i hora de les classes, sobretot a primera hora del matí i de la vesprada».

Línia 11: De Rafalafena a l'UJI: Sortirà cada 30 minuts , als quarts (7.15 hores) i menys quarts (7.45 hores), des de les 7.15 hores.

De Rafalafena a l'UJI: Sortirà , als quarts (7.15 hores) i menys quarts (7.45 hores), des de les 7.15 hores. Línia 12 : De la Comissaria (carrer Riu Sella) a l'UJI: Sortirà cada 20 minuts , des de les 7.15 hores, a 7.35 i 7.55, i així successivament, fins a les 22.00.

: De la Comissaria (carrer Riu Sella) a l'UJI: Sortirà , des de les 7.15 hores, a 7.35 i 7.55, i així successivament, fins a les 22.00. Línia 15: Del poliesportiu Ciutat de Castelló a l'UJI: Amb eixida cada 20 minuts, s’avança només 10 minuts de l'hora actual, sortint a les 7.00, 7.20 i 7.40... fins a les 22.10 hores.

Atenent al Consell de l'Estudiantat

El regidor de Mobilitat, Cristina Ramírez, va indicar que aquesta decisió és «fruit de la trobada mantinguda amb el portaveu del Consell de l’Estudiantat, Mohamed Al Howaidi; el secretari, Santiago Bernabé;i el vicerector d’Infraestructures, Vicent Cervera». De fet, aquestes tres línees del transport urbà de Castelló són tres de les més massificades. "En un dia passen, per exemple, més usuaris per la línea 15 que per altres més tradicionals", va dir el regidor.

Membres del Consell de l'Estudiantat, amb el vicerector d'Infraestructures i el regidor. / Mediterráneo

«Hem adaptat els horaris atenent la petició del propi estudiantat, millorant el servei», va assenyalar ahir Ramírez, subratllant que «estem complint amb les demandes de la comunitat universitària de Castelló i la nostra intenció és continuar treballant amb la col·laboració del Consell i l’UJI perquè ens facen arribar les seues necessitats i així poder donar resposta amb la major celeritat».