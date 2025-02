Compromís lleva al Pleno la moción del 8M y exige a Begoña Carrasco que se posicione ante la ultraderecha

Compromís per Castelló presentará en el próximo Pleno municipal una moción para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y para reafirmar el compromiso del consistorio con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La moción recoge las demandas del movimiento feminista e incluye medidas concretas para hacer avanzar las políticas de igualdad en la ciudad.

La portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento, Vera Bou, ha señalado que este 8M llega "en un contexto de regresión en materia de derechos de las mujeres, con un aumento de los discursos negacionistas y un ataque frontal a las políticas feministas por parte de la extrema derecha". En este sentido, Bou ha advertido que el gobierno municipal, con Vox en el ejecutivo, "debe elegir entre apoyar esta moción y defender a las mujeres o continuar alineándose con sus socios reaccionarios".

"Una oportunidad"

"Es la hora de que Begoña Carrasco se posicione. No puede seguir escondiéndose mientras sus socios niegan la violencia machista y bloquean las políticas de igualdad. Le damos la oportunidad de actuar como concejala de Igualdad y demostrar si realmente le preocupa el bienestar de las mujeres o si prefiere seguir la línea de quienes quieren hacernos retroceder en derechos", ha declarado Bou.

Compromís ha recordado que el año pasado ya fue prácticamente imposible alcanzar un acuerdo para una declaración institucional por el 8M debido a la negativa de Vox a reconocer las reivindicaciones feministas. La formación valencianista ha advertido que este año "no aceptarán excusas" y esperan que la alcaldesa se posicione claramente.

"No queremos que se repita el mismo espectáculo que el año pasado, cuando el PP miró hacia otro lado ante la presión de Vox. El feminismo no es una moda ni una cuestión de opiniones, es una lucha por los derechos fundamentales. Quien no lo defiende, está contribuyendo a la desigualdad", ha añadido Bou.

Propuestas concretas

La moción presentada por la coalición valencianista incluye propuestas para hacer avanzar las políticas feministas en Castelló. Entre las medidas destacadas, la formación reclama la creación de la Casa de las Dones, un espacio seguro y de encuentro para el movimiento feminista; la elaboración del IV Plan Municipal de Igualdad; el aumento del presupuesto destinado a políticas de igualdad y la ampliación de la plantilla de trabajadoras en este ámbito; la incorporación de cláusulas sociales con perspectiva de género en la contratación pública; y la puesta en marcha de planes de empleo destinados a la contratación de mujeres.

"La igualdad real se construye con políticas valientes, con presupuesto y con compromiso. No basta con discursos vacíos el 8M, hay que actuar cada día del año", ha concluido Bou. Compromís espera que la moción sea aprobada y que el gobierno municipal "deje atrás los bloqueos de la extrema derecha". "Queremos ver si Begoña Carrasco está del lado de las mujeres o de Vox. Es el momento de demostrar con hechos, no con palabras, de qué lado está", ha insistido Bou.