El PSPV acusa a Mazón de “cobardía” por intentar tapar su negligencia en la DANA culpando a la exconsellera Pradas ante la Justicia

El PSPV-PSOE de Castelló ha acusado a Carlos Mazón de “cobardía” por esquivar su responsabilidad como máximo responsable de Emergencias en la Comunitat Valenciana y cargar la culpa del aviso tardío a la población durante la DANA a la exconsellera Pradas, al personal técnico y a la delegada del Gobierno. “La realidad es que el único culpable de avisar tarde a los valencianos y valencianas ha sido Carlos Mazón, quien, mientras el pueblo valenciano se ahogaba, estaba de ‘comilona’ en un restaurante cercano al Palau de la Generalitat para regalar la gestión de À Punt”.

Así de contundente se ha mostrado el secretario general, Samuel Falomir, quien ha señalado que Mazón ha cruzado otra línea roja de la indecencia al remitir al Juzgado de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, un escrito en el que se reafirma en “su historia paralela en la que todos son culpables excepto él”. La realidad es que “quien en las horas clave y fatídicas estaba ilocalizable era él, el máximo responsable de Emergencias en la Comunitat Valenciana y, por tanto, quien provocó que la alerta llegara criminalmente tarde, cuando ya no había nada que hacer”, ha denunciado Falomir. “Ahora intenta mentir y hasta manipular audios, pero no engaña a nadie. Debería dimitir ya”, ha sentenciado el dirigente socialista.

“El último responsable, el que no estuvo a la altura, el que minimizó la alerta e ignoró los avisos por lluvias torrenciales el pasado 29 de octubre, y el que no dio la cara y sigue sin darla, es Carlos Mazón. Su responsabilidad es dimitir e irse. La Comunitat Valenciana necesita pasar página, no podemos seguir permitiéndonos un ‘president’ mentiroso y cobarde”, ha concluido.