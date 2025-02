Compromís Castelló: Carrasco deixa sense executar una cinquena part del pressupost però triplica la despesa en autobombo

Compromís per Castelló ha denunciat que la liquidació del pressupost municipal evidencia la mala gestió del govern de Begoña Carrasco, que ha deixat sense executar més del 22% del pressupost de 2024, una xifra que equival a una cinquena part del total. Segons el portaveu de la coalició valencianista, Ignasi Garcia, aquesta situació és especialment greu en matèria d’inversions, on només s’han pagat 23 milions d’euros dels 68 milions previstos, fet que suposa que dues terceres parts de les inversions promeses no s’han executat.

"El govern de Carrasco es vantava de ser una gestió eficient, però la realitat és que un de cada tres euros destinats a inversions no s’ha gastat. Han tingut el pressupost des del primer dia i, tot i així, no han sigut capaços d’executar-lo", ha explicat Garcia.

D’altra banda, Compromís ha denunciat que, mentre el govern del PP i Vox deixava sense executar inversions necessàries per a la ciutat, sí que ha trobat recursos per multiplicar per més de tres la partida destinada al seu atobombo i propaganda. "L’any passat, el pressupost per al Pla de Comunicació era de 500.000 euros, però l’han engreixat fins a arribar a 1,7 milions d’euros amb modificacions pressupostàries i transferències de crèdit. I d’aquests diners, han executat el 97%, és a dir, en propaganda no han fallat", ha criticat Garcia.

Compromís també ha posat el focus en el fracàs de les ajudes al comerç que l’alcaldessa va anunciar com "les més grans de la història". Segons la liquidació del pressupost, de 2 milions d’euros promesos en ajudes per als comerços afectats per la Zona de Baixes Emissions, més d’un milió s’han quedat sense executar. "Aquest govern ha demostrat una vegada més que els seus anuncis no tenen res a veure amb la realitat. Carrasco va vendre aquestes ajudes com històriques, però el que realment passarà a la història és el seu fracàs absolut en la gestió", ha assenyalat Garcia.

La coalició valencianista ha conclòs que aquestes xifres demostren que el govern de Carrasco fa pressupostos ficticis que venen molt però executen poc, i ha alertat que aquesta baixa execució pressupostària tindrà conseqüències en la incorporació de romanents. "Cada any ens venen grans projectes, però després la realitat és que no els duen a terme. El que sí que fan és augmentar l’autobombo per la porta de darrere i gastar-se fins a l’últim cèntim en propaganda", ha conclòs Garcia.