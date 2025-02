Compromís exigeix novament a Carrasco que recupere les ajudes al poble palestí eliminades pel govern local a Castelló

Compromís per Castelló ha registrat una moció per al ple de febrer amb l'objectiu de recuperar l'ajuda de l'Ajuntament de Castelló al poble palestí a través de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA). La coalició valencianista ha denunciat que l'actual govern municipal, liderat per Begoña Carrasco, ha eliminat aquestes ajudes en el moment en què la població palestina més les necessita. Aquesta situació s'agreuja encara més després de les recents declaracions de l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, qui ha amenaçat amb posar fi a l'alto-el-foc i recolzar una ofensiva militar total a Gaza, la qual cosa fa més imprescindible que mai la solidaritat internacional.

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha sigut contundent: "Begoña Carrasco ha de recuperar les ajudes al poble palestí que tenia l'Ajuntament de Castelló i que la dreta que ella lidera ha eliminat. Davant del que estem veient, davant del genocidi, davant de la vulneració del dret internacional i dels drets humans, davant dels crims de guerra, la ciutat de Castelló no pot quedar impassible i ha de recuperar aquelles ajudes que donàvem a la ONU per ajudar als refugiats palestins".

La coalició valencianista ha recordat que ja va presentar una moció per recuperar i duplicar aquesta ajuda, però el Partit Popular, juntament amb Vox, va votar-hi en contra. "De fet, hem demanat en tres ocasions, mitjançant esmenes als pressupostos i modificacions de crèdit, que es recupere l'ajuda, i en totes elles el govern de Carrasco ens ha votat en contra", ha afegit Garcia.

Garcia denuncia

Compromís denuncia que aquesta postura no és més que la continuïtat del discurs de l'extrema dreta, que ha intentat desacreditar l'ONU i l'UNRWA amb el fals argument que col·laboren amb Hamàs. "L'extrema dreta ha venut el bulo que la ONU col·labora amb Hamàs, cosa que és completament falsa. Hi ha en números absoluts i en percentatge més corruptes condemnats en el Partit Popular que col·laboradors de Hamàs", ha afirmat Garcia, remarcant que aquesta és simplement una excusa per no ajudar el poble palestí en el moment que més ho necessita.

"Castelló està horroritzat davant del que està veient", ha continuat Garcia, "i la nostra ciutat, que sempre ha sigut solidària, no pot girar l'esquena a les víctimes d'un genocidi". El portaveu de Compromís ha insistit que l'ajuda que es reclama recuperar i duplicar és de tan sols 120.000 euros, una xifra perfectament assumible per al consistori i imprescindible per a la supervivència de milers de persones a Gaza.

La moció presentada per Compromís recorda que l'UNRWA és un pilar fonamental en l'ajuda humanitària a la població palestina, arribant a 1,9 milions de persones amb aliments i subministraments bàsics. A més, denuncia les campanyes de desprestigi sense fonament contra aquesta agència, que han estat desmentides per investigacions independents de les Nacions Unides.

"El pragmatisme de Carrasco de pactar amb els ultres no pot ser a canvi de donar l'esquena a tantes víctimes que pateixen dia a dia l'horror d'un genocidi", ha conclòs Garcia, exigint una resposta humanitària clara per part del govern municipal.

Amb aquesta moció, Compromís vol que l'Ajuntament de Castelló no sols recupere la subvenció nominativa amb l'UNRWA, sinó que augmente la quantia respecte als exercicis anteriors, en resposta a la greu crisi humanitària que pateix el poble palestí.