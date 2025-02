El PSPV reprova a Alberto Vidal i demane la seua destitució del govern municipal per equiparar el dret de les dones a avortar amb l'Holocaust

El grup municipal socialista ha registrat una moció perquè l'Ajuntament de Castelló reprove al regidor de Comerç, Consum, Família i Infància, Alberto Vidal, per equiparar el dret de les dones a avortar amb l'Holocaust. En la proposta, que serà debatuda en el ple ordinari del pròxim 27 de febrer, s'insta a més l'alcaldessa, Begoña Carrasco, a retirar totes les competències que actualment ostenta Alberto Vidal, a més de procedir a la seua destitució immediata com a regidor del govern municipal.

Va ser el passat 30 de gener, en sessió plenària, quan es va procedir al debat d'una moció presentada pel grup municipal Compromís per a evitar l'assetjament que pateixen moltes dones enfront de les clíniques d'interrupció voluntària de l'embaràs a Castelló. En el citat ple, com recorda Patricia Puerta, “totes i tots vam poder escoltar el vergonyós discurs del regidor de Vox, contrari al dret que tenen les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs i equiparant fins a tres ocasions el dret a l'avortament de les dones amb l'Holocaust.

Durant la seua primera intervenció, mentre mostrava una figura d'un fetus, va realitzar des del faristol la següent reflexió: ‘Les xicotetes ‘personitas’ d'aquesta grandària, un bebé, una persona de nou setmanes, al nostre país milers moren i són assassinats d'aquesta grandària perquè l'avortament és legal fins a les catorze setmanes sense necessitat de justificació, l'esclafaríeu, el mataríeu si fora real? Milers de persones assassinats legalment, igualment que van ser assassinats legalment els jueus en els camps de concentració, la falta d'empatia no disminueix la gravetat moral d'aquesta eliminació. Hui dia l'avortament no és una elecció lliure, sinó una eixida obligada per a moltes dones a causa de pressions econòmiques, falta de recursos, familiars, no acceptació de la situació o por al rebuig, laborals, amenaces d'acomiadament, metgesses, tindre un fill malalt, que ara sembla que és inconcebible, és la nova eugenèsia que aplicaven els nazis’.

Patricia Puerta, portaveu del grup municipal del PSOE a Castelló. / MEDITERRÁNEO

En el seu torn de rèplica, el regidor va reafirmar aquesta comparació en afirmar que ‘les lleis poden ser moralment dolentes, de fet era legal i conforme al dret alemany eliminar jueus durant la Segona Guerra Mundial’.

Estem, tal com destaca la portaveu socialista, “davant un absolut despropòsit, un més, d'Alberto Vidal, que de manera inacceptable va dir ‘assassines’ de manera indirecta a les dones que, de manera voluntària, decideixen interrompre el seu embaràs fent ús d'un dret fonamental que està emparat per la Llei”.

"Espectables vergonyosos"

Patricia Puerta subratlla que de manera periòdica “assistim a espectacles vergonyosos, amb discursos d'odi i xenòfobs per part dels representants de Vox, que han sigut capaços de convertir l'ajuntament en un autèntic altaveu per als atacs als immigrants, per a negar la violència masclista i, ara, per a posar en qüestió un dret de la dona com és l'avortament”.

És per això que des del Grup Municipal Socialista es considera necessària “més que mai” la unitat de les forces democràtiques que, entre altres qüestions, tenen en la defensa dels drets humans, de la solidaritat i de la protecció de les dones una part fonamental de les seues polítiques.

L'Ajuntament de Castelló, amb la seua alcaldessa Begoña Carrasco al capdavant, “no pot admetre que un representant del consistori, a més membre de l'equip de govern, divulgue contínuament discursos d'odi i, ara, siga capaç d'arremetre contra el dret de la dona a avortar, quan el que cal defensar és que la maternitat és una opció, però mai una obligació”.

Alberto Vidal, segons el parer de la portaveu socialista, “ha travessat una línia intolerable, faltant el respecte a la memòria de les víctimes de l'Holocaust i posant en qüestió un dret fonamental de la dona que li permet decidir lliurement sobre el seu propi cos”. L'Ajuntament de Castelló, davant aquesta realitat, “ha de defensar un avortament lliure, segur i gratuït, a més de treballar per a garantir la llibertat i la dignitat de totes les dones enfront dels atacs de l'extrema dreta, de la qual ningú pot ser còmplice, alguna cosa que de moment sí que és amb el seu silenci la senyora Begoña Carrasco”.