L'Ajuntament de Castelló organitzarà la 41 Fira del Llibre, que serà gratuïta per a llibreries i editorials

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament organitzarà la 41 Fira del Llibre de Castelló, que tindrà lloc del 25 d'abril al 4 de maig en la plaça Santa Clara, finalmente. Per primera vegada en les seues quatre dècades d'història, les tradicionals “casetes” de llibreries i editorials seran gratuïtes, en suport a un dels sectors més castigats per la Dana i per a garantir la continuïtat de l'esdeveniment després de la renúncia del Gremi de Llibreters a la seua coordinació. Precisament l'entitat que agrupa les llibreries de tota la província ha agraït “l'enorme esforç institucional per a salvar la fira”, després de la reunió que van mantindre dilluns passat amb la regidor de l'àrea, María España. En esta trobada, van assistir representants d'una desena de llibreries i editorials de la província, tant gremiades com a externes (entre elles Argot, Babel, El Corte Inglés, Noviembre, Abacus, Azul o Unaria Ediciones). A més d'explicar als assistents el format que s'emprarà en la nova edició, es va realitzar una aposta en comú per a garantir l'èxit de futures edicions.

Des que els responsables del Gremi de Llibreters de Castelló van comunicar la impossibilitat d'organitzar la fira, l'àrea de Cultura es va posar a treballar en el disseny del nou format de la cita, així com la coordinació d'activitats i la firma d'autors. També s'han realitzat reunions per a garantir el suport institucional de Diputació de Castelló, Generalitat i UJI, així com diferents col·lectius relacionats amb el món del llibre.

La regidora España i els llibreters. / MEDITERRÁNEO

La regidora de Cultura, María España, ha destacat “que en cap moment contemplem la possibilitat que no se celebrara la Fira del Llibre, mai ha perillat un dels actes culturals més importants de l'any. Tot el contrari, serà una de les millors edicions de la seua història quant a presència d'autors i activitats. Som conscients dels problemes que està travessant el sector i, per això, serà la primera vegada en la història en la qual les casetes seran gratuïtes. Un esforç sense precedents perquè els lectors de Castelló i província tinguen la fira que es mereixen. Hem establit les bases perquè la fira cresca en els pròxims anys, des de la unió de totes les llibreries, i els resultats seran excel·lents”.