El PSOE diu que Carrasco menteix perquè els fons europeus de La Pèrgola no es van perdre i es van destinar a reformar un Mercat d’Abastos

L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha mentit amb descaradura als mitjans de comunicació i a la ciutadania en general en acusar l'anterior govern de progrés, liderat pel Partit Socialista, de perdre els fons europeus que es van sol•licitar per a la reforma de La Pèrgola”, segon diu la portaveu del grup municipal socialista, Patricia Puerta. La regidora socialista ha recordat hui que, en quedar-se bloquejat el projecte de l'emblemàtic edifici del parc Ribalta, “els més de 2 milions d'euros previstos per a això es van redirigir a reformar el Mercat d’Abastos”.

Puerta ha lamentat la “constant manipulació de la realitat” per part de Carrasco, “a qui cal exigir-li que, com a alcaldessa, mantinga un perfil de respecte a la institució en lloc de mostrar-se com una agitadora política del PP, perquè per a això ja té als seus portaveus, Sergio Toledo i Vicent Sales, que ja ens han mostrat que són experts de la mentida”.

La portaveu socialista ha recordat que els anteriors governs socialistes van captar un total de 87,6 milions d'euros dels fons europeus per a 32 projectes, distribuïts en diferents convocatòries com Edusi i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation. En aquest sentit, ha recalcat que “molts d'ells s'han concretat ara, amb la senyora Carrasco com a alcaldessa, com la del citat Mercat de d’Abastos, dels quals bé es va fer les fotos malgrat no ser impulsora de res”.

Patricia Puerta insisteix que “podem acceptar que Carrasco no siga capaç de recordar que aquestes iniciatives són herència del Partit Socialista, però el que mai podem admetre és que faça de la mentida i la manipulació parteix del seu discurs”. Tots els projectes municipals que hi ha ara en marxa, “per molt que els pese, són conseqüència del treball de l’Acord de Fadrell i fruit de l'aprovació d'un Pla General que Carrasco va votar en contra”, conclou la portaveu socialista.