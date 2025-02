Sancho (Compromís): “El Gremi de Llibretes renuncia a organitzar la Fira del Llibre de Castelló per l’abandonament del PP”

“Per primera vegada en 40 anys, el Gremi de Llibreters de Castelló no organitzarà la Fira del Llibre de la ciutat, després que la Conselleria de Cultura, dirigida per Jose Antonio Rovira, no convocara en 2024 les ajudes al foment de la lectura, deixant el sector sense els recursos necessaris per fer front a aquest esdeveniment”, ha denunciar Compromís.

Una situació de la qual, d’acord amb els valencianistes, és responsable directament el govern de la generalitat de Mazón, que ha abandonat el sector del llibre i ha impedit que els llibreters puguen assumir els costos de la Fira. “La Fira del Llibre de Castelló 2025 no estarà organitzada pel Gremi de Llibreters com venia sent habitual. Això és conseqüència directa que en 2024 la Conselleria de Cultura no va publicar les ajudes al foment de la lectura i el gremi va haver d'assumir unes despeses molt elevades per l'organització de la fira de l'any passat”, ha explicat el regidor de Compromís, Pau Sancho.

Sancho també ha criticat que, lluny de defensar els llibreters i exigir a la Conselleria la convocatòria immediata de les ajudes, l'Ajuntament de Castelló ha optat per donar-los l’esquena i assumir l’organització de la Fira sense comptar amb el Gremi de Llibreters. “Begoña Carrasco ha preferit posar per davant el carnet del Partit Popular abans que defensar el sector del llibre a Castelló. En lloc d’exigir les ajudes que pertoquen ha optat per deixar de costat els llibreters i assumir l’organització de la Fira des de l’Ajuntament, posant un pegat en lloc de solucionar el problema real”, ha denunciat.

Compromís ha exigit al govern municipal que reivindique davant la Conselleria de Cultura la convocatòria urgent de les ajudes pendents per garantir la continuïtat del sector del llibre a Castelló i evitar que aquesta situació es repetisca en el futur. “El Partit Popular ha abandonat els llibreters i ara intenta dissimular-ho amb una organització improvisada de la Fira. Això no és defensar la cultura, això és menysprear a qui la fa possible”, ha conclòs Sancho.