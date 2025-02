Compromís reclama la millora de les condicions laborals del personal de les residències de gent gran en Castelló

Compromís per Castelló ha presentat una declaració institucional per al proper ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'instar la Generalitat Valenciana a millorar les condicions laborals del personal de les residències de gent gran. La coalició denuncia que, des de fa més de dos anys, molts treballadors i treballadores d'aquest sector continuen amb taules salarials de l'any 2013 perquè el govern autonòmic encara no ha licitat de nou els contractes.

El portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha criticat la inacció del govern del Partit Popular: "La població de Castelló està cada vegada més envellida, i és indigne que la Generalitat mantinga durant més de dos anys les treballadores de les residències amb salaris obsolets. Quan va arribar la pandèmia, aquestes persones van demostrar el seu compromís amb la societat, i ara la Generalitat les ha abandonades".

Des de la coalició han recordat que hi ha residències concertades que ja tenen els salaris actualitzats segons el conveni 2022-2025, mentre que d'altres encara es regeixen pel conveni del 2013 perquè els seus contractes van vèncer el desembre del 2022 i no han estat renovats. "El PP porta més d'un any i mig governant i no ha fet res per solucionar aquest problema. No els importa la situació de centenars de treballadores ni el benestar de la gent gran", ha denunciat Garcia.

"Sector feminitzat"

El sector de les residències de gent gran està fortament feminitzat i s'ha convertit en un dels pilars fonamentals per a la cura de les persones majors en una societat cada vegada més envellida. "Aquestes treballadores donen suport a les famílies i van ser essencials durant la crisi de la COVID-19, quan van estar al peu del canó, cuidant dels malalts en moments molt difícils. Ara, la Generalitat passa d'elles", ha afegit Garcia.

Compromís també ha denunciat que la manca d'actualització dels contractes afecta directament les condicions laborals, ja que la renovació implicaria una reducció de les hores anuals de treball, passant de 1.784 a 1.612, la millora de les retribucions per nocturnitat, que passarien de 9,56 euros a 23,81 euros per nit treballada, i un increment salarial d'entre el 25% i el 35%.

Per tot això, Compromís ha registrat una declaració institucional en la qual proposen al Ple instar a Generalitat Valenciana a licitar de manera immediata els contractes vençuts de gestió de residències de gent gran, així com demanar als actors que negocien els convenis col·lectius dels serveis sociosanitaris privats i concertats que equiparen al màxim les retribucions del personal i que, en el cas de les residències privades, es tanquen els nous acords col·lectius i, per últim, sol·licitar a la Generalitat que inicie els treballs per equiparar les condicions laborals del personal sanitari i no sanitari de les residències i serveis sociosanitaris de la Generalitat amb les condicions laborals de la Sanitat Valenciana.

"No podem permetre que un sector tan essencial continue amb condicions laborals precàries per la deixadesa del govern valencià. No es pot parlar de qualitat assistencial sense dignificar les condicions de les treballadores que cuiden la nostra gent gran", ha conclòs Garcia.