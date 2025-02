Compromís impulsa una moció per reforçar el comerç local de Castelló

El grup municipal de Compromís portarà al ple de febrer una moció per impulsar i dinamitzar el comerç local de Castelló, un sector clau en l’economia i ocupació de la ciutat. La proposta inclou mesures concretes per garantir la seua estabilitat, millorar les ajudes econòmiques i establir una estratègia a llarg termini des de l’Ajuntament.

El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacat la importància del sector comercial a la ciutat: “El comerç és el primer sector en quant a nombre d’empreses, en quant a nombre d’autònoms i en quant a nombre d’afiliats a la ciutat de Castelló. És per això que Compromís ens hem reunit amb CONFECOMERÇ i hem fet una sèrie de propostes que portarem al ple per a millorar la seua estabilitat i reforçar-lo des de l'Ajuntament.”

Més personal municipal

Entre les propostes clau de la moció es troba la creació d’una plaça de Tècnic de Comerç a l’Ajuntament de Castelló per desenvolupar i coordinar el Pla Estratègic de Comerç, a més d’augmentar les ajudes als comerços afectats per la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que en 2024 no van arribar ni al 5% de la quantitat pressupostada inicialment.

“La campanya de Bons Comercials, iniciada amb l'Acord de Fadrell, ha estat un èxit, però els comerciants reclamen una millor col·laboració de l'Ajuntament en compartir dades, com ja fan altres municipis de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és atraure nous clients i donar a conèixer els avantatges del comerç local”, ha declarat Garcia. A més, en els acords proposats per Compromís, es demana incrementar fins a un mínim de 500.000 euros la partida de Bons Comercials en el pressupost municipal del 2025, ja que actualment només compta amb 100.000 euros.

Projecte a llarg termini

Garcia també ha advertit que “cal que hi haja un tècnic de comerç a l'Ajuntament de Castelló, cal tindre un projecte a llarg termini i que la facilitat de l'accés dels clients siga una realitat, una cosa que ara mateix no està passant amb el govern de Begoña Carrasco.” Així mateix, la moció inclou mesures per millorar la senyalització de la ZBE, negociar tarifes reduïdes en els aparcaments públics per als clients del comerç local i evitar la implantació de nous centres comercials a la ciutat. A més, la iniciativa proposa crear una taxa per a les grans plataformes d’internet que venen a Castelló sense tindre seu física a la ciutat, de manera que contribuïsca a les despeses municipals com fan els comerciants locals.

“No podem permetre que el comerç local continue patint per la manca de suport institucional mentre altres models econòmics no contribueixen igualment a la ciutat. Amb aquesta moció, volem garantir que Castelló siga una ciutat de comerç viu i sostenible”, ha conclòs Garcia.