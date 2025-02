Begoña Carrasco: «Nos dejamos la piel por cambiar el rumbo de Castellón y gobernar para todos»

-En el ecuador de la legislatura, ¿qué balance hace de los dos primeros años en el gobierno municipal de Castelló?

-Han sido casi dos años muy intensos. Un tiempo en el que hemos dado la vuelta a la ciudad cumpliendo el manda-to de los castellonenses, que es para lo que nos eligieron. Hemos apostado por centrar esfuerzos en lo que nos pidieron: mejorar su imagen, dinamizarla, impulsarla hacia el futuro. Y también nos hemos dedicado a cumplir con la palabra dada. Sesenta de los 90 puntos de nuestro acuerdo de gobierno están ejecutados o en vía de ejecución. Hemos reforzado la limpieza, aumentado la seguridad con más agentes, reforzado la iluminación en muchos puntos de la ciudad, hemos bajado impuestos, hemos apostado por escuchar a los castellonenses y por la participación ciudadana… Nos hemos dejado la piel por cambiar el rumbo de Castellón y para gobernar para todos. Se acabaron los bandos y las revanchas. Dijimos que construiríamos el Castellón de todos y a ello nos estamos dedicando en cuerpo y alma. Somos una ciudad que late toda al mismo ritmo, casco histórico y barrios.

-¿Qué proyectos quedan por hacer y en qué momento están?

-Pues muchos. Acabamos de aprobar nuestro presupuesto más ambicioso y el más alto de la historia de Castellón, con 231 millones de euros. Después de dos años de trabajo muy complejo, estamos en disposición de acometer algunos que encontramos atascados y otros que son completamente nuevos y que vamos a poner en marcha próximamente. Entre estos últimos, tenemos la reforma integral del Mercado Central, la transformación y ampliación del Paseo Litoral de Ferrandis Salvador o la reforma de la Pérgola de la que heredamos solo un pleito del anterior gobierno. También vamos a transformar todo el entorno de la estación de ferrocarril y por fin vamos a activar la primera fase de 45.000 metros de la que será la mayor zona verde de la ciudad, el Censal Parc. Todos ellos queremos impulsarlos con fondos europeos. Y vamos a renaturalizar la ciudad, para que sea más verde y haya menos hormigón.

Begoña Carrasco es alcaldesa de Castelló por el Partido Popular desde 2023, está casada y tiene dos hijas. / Gabriel Utiel

-Como ha mencionado, acaban de aprobar los presupuestos para 2025 con el fin de seguir con su programa electoral. ¿Cuáles son los ejes centrales de esas cuentas?

-Los ejes son muy claros y son los mismos con los que nos presentamos a los castellonenses cuando les pedimos su confianza: bajar impuestos y a la vez mejorar los servicios públicos, con más limpieza, más seguridad, más iluminación, y más participación ciudadana y escucha activa. Estos son a grandes rasgos. Estamos a punto de licitar el nuevo contrato de limpieza, que incrementa el presupuesto hasta los 27 millones de euros anuales, cuatro más que hasta la fecha, para que Castellón esté más limpia. Nos hemos marcado como objetivo seguir ampliando la plantilla de la Policía Local y la meta es superar la cifra de 300 agentes. Vamos a revisar la iluminación de las calles, como nos piden los vecinos y los comercios. Y ya hemos aprobado una bajada de impuestos que va a ahorrar los castellonenses seguir pagando menos IBI, o compensar en parte el basurazo que Sánchez nos ha impuesto en el recibo y del que ningún ayuntamiento nos podemos escapar. Frente el afán recaudatorio del Gobierno central del PSOE, nuestro gobierno ha puesto en marcha el mayor plan de bonificaciones fiscales para que los castellonenses que más reciclen o tengan características especiales paguen menos.

-La vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, junto al empleo. Usted ya ha comentado en diversas ocasiones que es una de sus claves en este mandato. ¿Cómo tiene previsto incentivar la vivienda social y permitir a los jóvenes tener su primera casa?

-Pues apoyando la vivienda de promoción pública. De entrada, hemos puesto a disposición de la Generalitat dos parcelas en Censal sobre las que se construirán 121 viviendas de VPP con precios tasados, pensadas especialmente para jóvenes, para que puedan acceder a su primera vivienda y crear su propia familia. Y son muchas las bolsas de suelo que se van a activar , caso de la nueva zona de Censal 3 o Soler i Godes, donde casi la mitad de los pisos que se van a construir en los próximos años son de estas características. Va a ser la legislatura de la vivienda, tras ocho años de completa inacción del gobierno anterior.

La alcaldesa, durante la entrevista en las instalaciones de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

«No le tengo miedo a nada. Lo único que me preocupa es no cumplir la palabra dada a los castellonenses»

-Otra de las preocupaciones, especialmente de los comerciantes, es el cierre de establecimientos en el centro de la ciudad. ¿Qué políticas tiene previsto implantar el gobierno municipal para atajar esta situación que afecta a este emblemático y tradicional sector?

-Es un tema que nos preocupa sobremanera. La desidia de los ocho años anteriores y los cambios de hábitos del consumo de los castellonenses, cada vez más orientados a las compras por internet, está llevando a que muchos de nuestros establecimientos bajen la persiana para siempre. Y eso no nos gusta. No depende de nosotros que no lo hagan, eso lo marca la caja de la facturación a final de mes, pero sí vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Cada fin de semana atraemos al centro a miles de personas con eventos, también invertimos anualmente 300.000 euros en bonos comerciales y hemos lanzado ayudas extraordinarias para los negocios afectados por las obras de la ZBE, casi dos millones de euros. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y a todo esto vamos a sumarle medidas como bonificaciones fiscales para los emprendedores, tíquets de párkings gratuitos, vamos a hacer cambios en la movilidad del casco histórico y vamos a reforzar la iluminación.

-La ciudad ya tiene topónimo bilingüe, ¿cómo valora este logro que recogía su programa electoral?

-Pues que una vez más cumplimos con la palabra dada. Nuestro compromiso era apostar por la libertad, que sean los castellonenses quienes decidan cómo quieren llamar a su ciudad. Libertad y respeto a todos por encima de todo, hablen como hablen. Nosotros defendemos la libertad de sentir Castellón como cada uno quiera.

-Sus socios de gobierno de Vox insisten en ubicar una cruz en el mismo sitio donde estaba la del Ribalta. Ustedes apuestan por otro tipo de monumento. Un tema que causa aristas en el gobierno municipal pero que de momento la Justicia mantiene en stand-by. ¿Cuándo y de qué manera lo van a abordar?

-Siempre defendimos que la cruz no debía moverse del Ribalta y una sentencia judicial ha dicho ahora lo que nosotros siempre dijimos: que ese monumento a las víctimas de la violencia estaba resignificado y que no tenía connotaciones a etapas predemocráticas. Pero el gobierno anterior sectario decidió moverla de lugar. Y ya hemos dicho que eso no tiene vuelta atrás. La cruz del Ribalta está ahora en un nuevo emplazamiento y es propiedad de la iglesia. Y ahí está bien. Siempre hemos dicho que vamos a instalar otro monumento que recuerde a todas las víctimas de la violencia, pero no en forma de cruz. No vamos a reabrir heridas ni a generar bandos ni revanchas. Hay que bajar crispación y buscar elementos de consenso. Es lo que nos piden los ciudadanos.

«Va a ser la legislatura de la vivienda, tras ocho años de inacción del gobierno anterior»

-Precisamente las relaciones entre el PP y Vox a nivel nacional no son buenas. ¿Teme que esta mala relación vaya a más y Abascal obligue a su partido a romper el pacto en Castelló?

-No le tengo miedo a nada. Lo único que me preocupa es no cumplir la palabra dada a los castellonenses.

-En fiestas, los nuevos estatutos ya están en marcha, con el proceso iniciado… y con la Magdalena en poco más de un mes, ¿cuáles son las principales novedades que prepara para las próximas celebraciones fundacionales?

-En el pleno de este mes de febrero cumpliremos con nuestro compromiso de aprobar unos nuevos estatutos que permitan a la Asamblea de Fiestas, es decir, a todos los festeros que elijan a la Junta de Fiestas que se encargará de organizar las celebraciones. Lo haremos en el ecuador de la legislatura. Otra promesa cumplida. Y lo hacemos justo cuando se cumple un año de otra que defendimos: que los monumentos y el desfile de gaiatas fueran declarados BIC. Vamos a tener unas fiestas con mucha limpieza, muy participativas y con muchos actos, algunos nuevos que desvelaremos próximamente. De momento, ya hemos presentado un cartel de conciertos ambicioso y abierto a todos los públicos, con artistas nacionales de primer nivel, pero también bandas que cantan en valenciano y otras que apuestan por el rock o con muchos años de trayectoria. Serán unas fiestas de todos y para todos.

«No me corresponde a mí decidir si Mazón debe ser candidato de nuevo; lo decidirá la militancia»

-El BIC a la gaiata en el Desfile es un reconocimiento a las fiestas de Castelló y a su símbolo máximo. Los presidentes de sector, pese a estar contentos con la mayor visibilidad que se le está dando a los monumentos y a las fiestas, quieren más. ¿Hay alguna hoja de ruta al respecto?

-Es el reconocimiento a un trabajo en equipo, a un sueño de toda una ciudad. La declaración como BIC del Desfile de Gaiatas es la demostración de que si los castellonenses quieren, y lo hacen unidos, se puede. Estas fiestas de la Magdalena vamos a trabajar para seguir poniendo en valor nuestro símbolo por excelencia, potenciando la proyección internacional de nuestras fiestas y apostando por que nuestras fiestas fundacionales hagan honor a su nombre y sean cada año un poco más les millors festes del món. Y lo haremos de la mano de todos los sectores y colectivos del món de la festa, los que más saben y entienden de fiestas.

Begoña Carrasco. / Gabriel Utiel

-En el acto organizado por ‘Mediterráneo’ en el Moll de Costa le entregó una carta al ministro Óscar Puente para pedirle una reunión para abordar temas clave en Castelló. ¿Qué le ha solicitado? ¿Espera respuesta?

-Lo primero que le solicité es respeto institucional. No puede venir un ministro de España a Castellón y no informar de su visita al Ayuntamiento, la institución que representa a todos los vecinos de la ciudad. Igual que yo soy alcaldesa de todos los castellonenses y me debo a todos los ciudadanos, los que me votan y los que no, él es ministro de España, y se debe al conjunto de los españoles. Y lo segundo que le solicité es una reunión en el Ministerio de Transporte. Quiero sentarme con el ministro, y explicarle cuál es la realidad de nuestra provincia en materia de infraestructuras, que arrastra problemas muy graves. El caso del mal funcionamiento de los Cercanías es el más flagrante, porque el servicio que prestan a los castellonenses es infame.

-Ronda Oeste, viviendas en Sensal, residencia de la tercera edad de la calle Onda, el nuevo Hospital General, Correos o nuevo IES Crémor son proyectos en los que está implicada la Generalitat. ¿Piensa que afectará el derivo generalizado de dinero a la reconstrucción por la dana a los proyectos previstos en 2025/26 por el Consell en Castelló?

-Tengo el compromiso del presidente de que todo va a salir adelante. Así lo ha trasladado él personalmente cada vez que ha visitado nuestra ciudad. Son proyectos esenciales que no pueden esperar y él lo sabe.

«La cruz del Ribalta está bien donde está. En su lugar habrá un monumento a las víctimas, no una cruz»

-La gestión del president Mazón con la dana está siendo muy cuestionada. ¿Se equivocó al no declarar la emergencia para que fuese el Gobierno quien cogiese el mando?

-A los ciudadanos les falló el Estado, se sintieron abandonados. Hablamos de una tragedia extraordinaria, jamás vivida, y como tal merecía una respuesta clara e inequívoca del Gobierno español.

-¿Cree que Carlos Mazón debería ser de nuevo el candidato del PP a la Generalitat valenciana?

-Eso no me corresponde decidirlo a mí. Lo decidirá la militancia.