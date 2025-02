Compromís demana una ubicació racional per a les energies renovables a Castelló

El Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha presentat una Declaració Institucional amb l’objectiu de promoure una ubicació racional de les energies renovables a la ciutat. Aquesta proposta insta la Generalitat valenciana a revisar diversos decrets llei que limiten la capacitat dels ajuntaments a decidir sobre la ubicació de projectes energètics al sòl no urbanitzable i protegit, així com a garantir que el desplegament de les instal·lacions fotovoltaiques sigui ordenat i respectuós amb el territori.

Segons ha explicat Garcia, Compromís considera que la transició energètica és un repte clau, però que ha de fer-se de manera planificada i consensuada. “No podem permetre que es facen instal·lacions de grans polígons fotovoltaics en terrenys de gran valor agroecològic o en zones sensibles sense una planificació prèvia. La transició ecològica ha de ser responsable i respectuosa amb el nostre territori, garantint al mateix temps que es preserven els espais naturals i agrícoles”, ha manifestat Garcia.

Sòl no urbanitzable

En la Declaració Institucional, Compromís demana la derogació d’alguns articles dels Decrets Llei 14/2020 i 1/2022, que, segons Garcia, han perjudicat l’autonomia dels ajuntaments a l’hora de gestionar el sòl no urbanitzable, donant lloc a una proliferació de projectes fotovoltaics sense la deguda planificació ni la participació ciutadana. “El decret de simplificació administrativa del Consell, amb l’aprovació de l’article 122 de la Llei 6/2024, permet la proliferació d’instal·lacions sense tenir en compte les característiques específiques de cada territori. Això fa que els ajuntaments estiguem desarmats davant d’aquests projectes”, ha explicat el portaveu.

Compromís també sol·licita una revisió del Pla d’Acció Territorial de la Comunitat Valenciana (Patricova) per adaptar-lo a les noves realitats climàtiques, excloent de la ubicació d’instal·lacions energètiques les zones inundables i de risc d’escorrentia. Garcia ha insistit que després de la recent DANA, és més important que mai que el Patricova estiga actualitzat per garantir que les instal·lacions energètiques no es situen en zones de risc.

Els valencianistes han defensat la creació d’un model de transició energètica que respecte les necessitats del territori, amb una visió clara de sostenibilitat i de preservació del medi ambient. “Des de Compromís considerem fonamental que s'establisquen criteris de planificació territorial per identificar les zones més adequades per a la ubicació de les plantes fotovoltaiques i, així, evitar el desplegament desordenat que obre la porta a l’especulació i a la pèrdua de sòl agroecològic i natural”, ha conclòs Garcia.