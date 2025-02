El PSOE renegue de Vidal (Vox) y no vol que siga jurat del concurs d'Igualtat ‘Relats de Dones’ pels seus "continus atacs als drets de la dona"

Mònica Barabás, regidora del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Castelló, ha qualificat de “aixecada de camisa” que l'alcaldessa, Begoña Carrasco, assumisca que el regidor de Comerç, Consum, Família i Infància, Alberto Vidal, forme part del jurat del concurs ‘Relats de Dones’, la decisió de les quals ha de conéixer-se abans del mes d'abril de 2025.

Per a Barabás, “que es permeta a Vidal, que exigeix de manera contínua que es rebaixe el pressupost de l'àrea d'Igualtat, que nega la violència masclista i que compara l'avortament amb l'Holocaust, ser una de les persones que ha de valorar els treballs del concurs és un reflex del blanqueig de la senyora Carrasco als seus amics i amigues de Vox, amb els qui està absolutament mimetitzada”.

Estem parlant d'un concurs organitzat per l'àrea d'Igualtat que cerca, entre altres aspectes, premiar relats que utilitzen llenguatge inclusiu i que defensen valors que no sigan discriminatoris ni sexistes, a més de fomentar la superació d'estereotips o rols masculins i femenins tradicionals. “Acceptar que Vidal siga part del jurat és un insult per a totes les dones que lluiten diàriament per la igualtat, una igualtat en la qual no cree una ultradreta que campa a pler a l'ajuntament gràcies a Begoña Carrasco”, lamenta Mónica Barabás.

L'actitud negacionista de Vox ha quedat de manifest hui, quan en la junta de portaveus ha vetat les dues propostes de declaracions institucionals, una d'elles del Partit Socialista, per a commemorar el 8 de Març el Dia Internacional de la Dones. Per a Barabás, “el problema ja no és Vox només, sinó Begoña Carrasco, incapaç de controlar als seus socis, una alcaldessa que, si de veritat creguera en la igualtat, expulsaria del seu govern als protectors del masclisme”.