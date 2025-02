Compromís demana al govern de Castelló que escolte les propostes i al•legacionsde la ciutadania per les ordenances fiscals

Compromís a l'Ajuntament de Castelló demana al govern municipal del Partit Popular que negocie les ordenances fiscals de 2026 no només amb els constructors i no ignore les propostes i al•legacions presentades per la ciutadania i per la pròpia coalició valencianista a les ordenances fiscals. Segons ha explicat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, "fa un mes que el govern del Partit Popular es va reunir amb l’associació de constructors per a decidir com han de ser les ordenances fiscals de la ciutat de Castelló per a l'any que ve. El que no han fet és reunir-se amb les federacions de veïns o amb el partit polític que va presentar al•legacions, que va ser Compromís, per a parlar de com haurien de ser".

Aquesta manca de diàleg esdevé especialment greu en un context en què milers d'inquilins de Castelló es veuen afectats per l'augment de la taxa de fem, una taxa que ha sigut duplicada pel govern de Begoña Carrasco i que no preveu cap bonificació per a aquelles persones que viuen de lloguer i reciclen. "El govern del Partit Popular ha decidit deixar tirats als inquilins, els quals no es podran bonificar la taxa de fem que Begoña Carrasco ha multiplicat per dos, encara que reciclen, perquè han fet unes males ordenances fiscals", ha criticat Garcia.

Reunió que va mantindre Redondo amb els representants de l'APECC al mes de gener. / MEDITERRÁNEO

El regidor ha recordat que el passat 24 de gener el regidor d'Hisenda, Juan Carlos Redondo, es va reunir amb l'Asociació Provincial d'Empreses de la Construcció de Castelló (APECC) per a tractar les ordenances fiscals, però no ha mantingut cap trobada amb les entitats veïnals ni amb Compromís, que sí va presentar al•legacions. "Demanem que el govern de Carrasco, com a mínim, es reunisca amb les entitats que han presentat al•legacions. No pot ser que el Partit Popular diga 'constructors sí, veïns no'", ha assenyalat Garcia.

Aquesta falta de previsió ha generat malestar entre la ciutadania, fins al punt que molts veïns han anunciat que assistiran al ple municipal per a exigir explicacions. "El senyor Redondo no podrà donar-los una resposta clara, més enllà d'un 'ja veurem el 2027'. L'Ajuntament ha de posar en marxa un sistema que permeta bonificar la taxa de fem als inquilins el 2026. Per això, reclamem que el govern municipal comence a treballar en una solució immediata", ha conclòs Garcia.