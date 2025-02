El PSOE diu que Carrasco riu dels comerços de Castelló en presentar una esmena que recolza campanyes "vergonyoses" de Vidal

Joaquín Giner, regidor del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Castelló, ha qualificat de “vergonyosa” l'esmena a la totalitat que han presentat PP i Vox a una moció de Compromís per a proposar noves mesures de suport al comerç local, “esmena que busca tapar l'absoluta incapacitat de l'edil de Vox Alberto Vidal a l'hora de fer costat al sector comercial de Castelló”.

L'esmena a la totalitat, com assenyala Giner, “ha generat una gran indignació entre els i les comerciants de Castelló, que pateixen contínuament les ficades de pota de Vidal, amb campanyes vergonyoses com la del Dia de la Sogra i de Sant Valentí, amb desvaris com la recreació dels Terços Espanyols o amb fiascos com el primer esborrany d'ajudes als comerços afectats per les obres en la Zona de Baixes Emissions”.

Per al representant socialista, el text alternatiu proposat per PP i Vox “ens mostra a una alcaldessa ostatge de la ultradreta que, a més, deixa a l'estacada al comerç perquè voler que s'aprove al ple un reconeixement a la gestió de Vidal és deixar absolutament abandonat al comerç de Castelló, que ha d'aguantar els experiments de Vidal mentre veu com els locals baixen les seues persianes”.