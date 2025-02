El PSPV acull a la seua seu l'exposició 'Castelló sota les bombes' del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica

El PSPV de Castelló alberga en la seua seu de la Casa del Poble l'exposició Castelló sota les bombes, organitzada pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, fins al pròxim 21 de març.

La mostra, oberta al públic, té com a objectiu recuperar i preservar la memòria històrica de la ciutat, recordant els tràgics bombardejos que va patir durant la Guerra Civil. La inauguració, celebrada recentment, va comptar amb una conferència a càrrec de Maribel Peris, membre del col·lectiu, qui va oferir una detallada explicació sobre els bombardejos que van assolar Castelló, una ciutat convertida durant la Guerra Civil en banc de proves dels avanços militars del feixisme internacional.

Com va exposar Peris, els atacs indiscriminats van afectar greument la població civil, causant la mort de més de 150 persones i la destrucció d'edificis clau com a hospitals, col·legis i habitatges. L'exposició no sols recorda aquests fets, sinó que també mostra aspectes de la vida quotidiana dels veïns i veïnes durant aquell període, oferint una visió completa dels estralls de la guerra. Els continguts de l'exposició s'han elaborat a partir de la investigació i consulta de diversa bibliografia, fonts històriques i arxivístiques, fotografies i testimoniatges directes dels fets.

"Alerta sobre els perills d'oblidar"

“En un context en el qual veiem com la ultradreta, les polítiques antidemocràtiques i els discursos d'odi avancen en moltes parts del món, és més necessari que mai protegir i promoure la memòria històrica”, ha destacat el secretari general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, qui ha posat en valor la importància del treball realitzat pel Grup per la Recerca. “Aquesta exposició no sols ens recorda els horrors del passat, sinó que també ens alerta sobre els perills d'oblidar. Hem d'aprendre de la història per a no repetir els mateixos errors i per a construir una societat més justa i democràtica”, ha afegit.

Per part seua, la representant del Grup per la Recerca ha agraït al PSPV la difusió d'aquesta exposició en la seua seu per a acostar la història a la ciutadania i donar a conéixer el fruit d'un treball "exhaustiu i col·lectiu" de documentació i investigació. En aquest sentit, el secretari de Memòria Democràtica, Carlos Ribes, ha valorat la col·laboració amb el col·lectiu per a "avançar conjuntament en la recuperació i la dignificació de la memòria històrica".

L'exposició pot visitar-se de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores, i els dimarts i dijous, també a la vesprada, de 16.00 a 20.00 hores.