Compromís denuncia el veto del govern municipal al debat sobre la consulta de la llengua base al Ple de Castelló

Compromís per Castelló ha denunciat que el govern de Begoña Carrasco ha vetat el debat sobre la Llei 1/2024, coneguda com a Llei Rovira, en el Ple municipal de febrer. La coalició valencianista havia presentat una moció per tal que es convocara urgentment el Consell Escolar Municipal i s’abordaren els efectes d’aquesta llei sobre la comunitat educativa, però el govern local ha impedit que la proposta arribe a debat.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Ignasi Garcia, ha qualificat aquesta decisió de "censura" i ha acusat l’alcaldessa de prioritzar els interessos del Partit Popular per damunt de les necessitats de les famílies castellonenques. "Begoña Carrasco, en una decisió autoritaria, ha impedit que es parle al Ple d’una llei que afecta directament milers de famílies de la nostra ciutat. No volen que es debatisca perquè saben que aquesta norma genera desigualtat i ataca el valencià a les aules", ha denunciat Garcia.

La FAMPA Castelló-Penyagolosa ja va sol•licitar que aquest assumpte es tractara en el Consell Escolar Municipal, però, segons Garcia, el govern municipal ha ignorat aquesta petició. "La senyora Carrasco, en lloc d’escoltar la comunitat educativa, ha decidit bloquejar el debat i evitar que es parle de les conseqüències reals d’aquesta llei. Primer defensa els interessos del seu partit i després, si queda temps, es preocupa per la ciutat", ha afegit.

Compromís ha reiterat la seua oposició a la Llei Rovira, que considera un atac al model d’immersió lingüística i a la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu. La formació insisteix que la normativa fragmenta l’alumnat, crea guetos educatius i posa en risc el futur del valencià en l’ensenyament.

Davant aquest veto, Garcia ha assegurat que Compromís continuarà lluitant per garantir que les famílies de Castelló tinguen tota la informació necessària sobre la llei i per defensar un sistema educatiu en igualtat de condicions per a tots. "El PP pot intentar silenciar-nos al Ple, però no aconseguirà fer callar la societat valenciana, que sap que aquesta llei és un retrocés gravíssim en drets i en qualitat educativa", ha conclòs Garcia.