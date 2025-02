Novetats en les festes de la Magdalena de Castelló: Turisme i gaiates

A menys d’un mes per al començament de les festes de la Magdalena de Castelló (donaran inici el 22 de març), l’Ajuntament de Castelló ha revelat la primera de les novetats que, a través de la regidoria de Turisme, posarà en marxa la setmana de les celebracions fundacionals.

El consistori ha apostat per activar un tren turístic que, del 25 al 30 de març recorrerà tots els sectors amb la finalitat que els seus viatgers, tant visitants com castellonencs, puguin veure totes les gaiates d’enguany. Així ho va anunciar la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, qui va explicar que a és a partir del dimarts de la setmana gran quan els monuments estaran situats en cadascuna de les seves respectives zones després de protagonitzar la Encesa, el dilluns 24, i serà llavors quan podran ser visitats de manera còmoda i a bord del tren sense cap tipus de problema.

Capacitat i cost?

En aquests moments, el consistori detalla el preu del bitllet del trajecte que hauran de pagar els usuaris en cadascun dels dos combois que s’habilitaran i que tenen capacitat per a 60 persones. L’àrea de Turisme també perfila el lloc des d’on sortirà el tren i iniciarà el recorregut.

Col.labora la Gestora La iniciativa municipal compta amb la col·laboració de la Gestora de Gaiates ja que, segons va informar la regidora de Turisme, Arantxa Miralles, serà cadascuna de les comissions de sector les que hagi de col·locar en el seu monument un QR amb la informació (dades, vídeos, etc.) d’aquest. Aixina, els visitants i castellonencs que arribin fins a la gaiata per a veure-la podran descarregar-se aquests detalls en els seus mòbils i conèixer tota la documentació referent a això de cadascun dels monuments gaiateros.

«Tal com vam prometre en campanya electoral, des del Patronat de Turisme estem desenvolupant un ambiciós pla d’acció per a donar a conèixer les festes de la Magdalena a nivell nacional i internacional. Les nostres festes fundacionals són un autèntic tresor de tradició, identitat i cultura, i volem compartir-les amb el món», va afirmar Miralles.

Estratègia turística

D’aquesta manera, «dins d’aquesta estratègia de promoció, hem posat en marxa aquesta nova iniciativa que permetrà a veïns i visitants acostar-se a aquests monuments únics i comprendre el seu simbolisme dins de la festa». «Perquè amb aquesta acció, busquem potenciar la gaiata com a element distintiu de la Magdalena, acostant-la a la gent i oferint una experiència immersiva que posi en valor la seva història, la seva llum i el seu significat festiu», va prosseguir la edila Miralles, en declaracions a Mediterraneo.

«Amb aquesta acció busquem potenciar la gaiata com a element distintiu de les nostres festes» Arantxa Miralles — Regidora de Turisme

Colles i gaiates

A més d’aquest tren turístic, la Federació de Colles i la Gestora de Gaiates seguiran enguany amb la seva col·laboració en els mascletaes. Diversos carros engalanats acostaran també en aquesta nova edició de les celebracions a membres de les comissions de sector en una desfilada festiva i atractiu fins al recinte de l’espectacle pirotècnic de migdia situat en el Primer Molí.

Aquest acte es durà a terme el dimarts, dimecres i dijous (25, 16 i 27 de març) de la setmana de la Magdalena, segons va informar aquest diari el president de la Federació de Colles, Pepe Beltrán Bacas, qui va mostrar la seva satisfacció per la realització, un any més d’aquest acompanyament per part dels carros a les gaiatas.

